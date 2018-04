La encrucijada por el turismo en el Quindío

Nuevamente y pese a las advertencias de la Procuraduría regional, las vías de acceso a Salento y al valle de Cocora no dieron abasto y las filas de vehículos eran interminables, una situación que se ha vuelto repetitiva en los últimos años.



Aunque la propuesta de crear un ‘pico y placa’ para evitar el ingreso de tantos vehículos a Salento que había planteado el procurador Diego Trujiillo no fue tenida en cuenta por el alcalde del municipio, Juan Miguel Galvis pues éste diseñó un plan de movilidad, sin embargo no habría dado los resultados esperados.

No obstante, el mandatario dijo que “por primera vez en Salento, en una de sus temporadas altas, se contó con un flujo vehicular constante, presentando lapsos de congestión, lo que es normal frente al elevado número de vehículos que ingresaron, principalmente los días festivos”.



Según datos del comandante de la policía en Quindío, coronel Luis Hernando Benavides, la mayor congestión de departamento se registró en la vía de acceso a Salento, “ingresaron más de 8.000 vehículos, el municipio tiene una capacidad como para 3.000”.



El año pasado, el viernes santo ingresaron 5.600 vehículos a Salento y en 2016 la cifra fue de 8.858 vehículos según datos del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia.



El presidente de esta entidad gremial, Rodrigo Estrada había dicho unos días antes de la Semana Santa, que era necesario tomar medidas para la movilidad en ese municipio y que una solución podría ser el estudio de capacidad de carga, del que se habla desde hace años pero con el que aún no se cuenta.



Incluso, en Salento tuvieron que restringir por unas horas el ingreso al valle de Cocora pues la vía estaba bloqueada por los cientos de vehículos que intentaban llegar hasta la zona.



Para el ambientalista Néstor Ocampo, esta situación pone en evidencia que la certificación como destino turístico sostenible que recibió hace pocos días Salento “es una mentira, un engaño. La certificación se logra por cumplir con el 100 por ciento de los requerimientos establecidos por la (Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS TS 001-1), pero de verdad alguien cree que todo eso se está cumpliendo en Salento, Filandia y Pijao, y que son destinos turísticos sostenibles”.

Cabe recordar que estos tres municipios recibieron el pasado miércoles la certificación como destinos turísticos sostenibles por parte de Icontec, entidad que otorgó este sello de calidad a las tres poblaciones después demostrar “desarrollo turístico bajo un equilibrio entre lo económico, ambiental y sociocultural”.



Según datos de la Secretaría de Turismo del Quindío, el departamento tuvo resultados positivos en cuanto a demanda hotelera. Entre el sábado 24 de marzo y el martes 27 del mismo mes tuvo un 46 por ciento de ocupación, y en el segundo ciclo de la Semana Santa se ocuparon el 85 por ciento de los alojamientos turísticos.

En el otro lugar donde se vivió un viacrucis fue en la terminal de transporte de Armenia. Allí miles de personas buscaban tiquetes para Cali, Ibagué y Bogotá, principalmente.



El director operativo del terminal, Humberto López señaló que “el problema más grande fue en la ruta Armenia - Bogotá y Armenia- Ibagué, incluso hubo gente esperando su transporte desde el sábado y fue imposible, no habían tantos vehículos disponibles”.



Informó que el sábado se movilizaron por esta terminal 23. 500 personas y el domingo otras 24.000.



Algunos usuarios se comunicaron con este medio para denunciar la falta de transporte en la ruta Armenia - Cali pero uno de los prestadores del servicio, la empresa Transportes Armenia solo podía realizar dos frecuencias diarias tras un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que según la subgerente de la empresa, Lina García, fue apelado pero en la terminal no les permitieron hacer más despachos de vehículos.



El concejal de Armenia, Diego Torres afirmó que además del mal servicio prestado por algunas empresas de transporte se sumó “la mala logística del terminal de transporte pues el número de pasajeros superó las expectativas de dicha entidad y no se contó con un plan de contingencia en detrimento del buen nombre de este departamento como destino turístico”.



Y agregó que propondrá un debate en el Concejo Municipal para buscar que las entidades mejoren sus servicios para la próxima temporada de vacaciones.



