Multinacional holandesa de flores ‘siembra’ en Pereira

La sede del antiguo periódico La Tarde, ubicada en la vía que de Pereira conduce a Armenia, se convertirá en el centro de acopio nacional y de exportación de la sede en Colombia de la multinacional de origen holandés Florius, que se dedica al cultivo y exportación de flores.

El martes pasado, directivos de la empresa contaron porque escogieron a Pereira para ingresar a América Latina, ya que sus cultivos están en África.



“Pereira tiene una de las mejores locaciones en esta parte de Colombia, la infraestructura, la gente, la ciudad, las oportunidades son apropiados para crecer y Florius piensa estar por muchos años”, afirmó Willium Van Hoogen, director de Florius Global.



Sin embargo, en Pereira o en Risaralda Florius no tendrá cultivos porque, según Van Hoogen, buscaron y no encontraron los terrenos apropiados para establecer cultivos de cierto tipo de flores, que requieren el clima y la tierra adecuadas. Estos sí estarán en los municipios de El Dovio y Roldanillo, en el Valle del Cauca.



La empresa holandesa invertirá en Colombia 13 mil millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento se invertirá en la planta de acopio.



Con la instalación de esta empresa se espera que en un lapso de cinco años se generen 400 empleos directos.



Florius llegó a Colombia por el empresario del sector de flores y follajes, Julián Pérez, del municipio de Marsella (Risaralda). Pérez es el gerente de Florius SAS en Colombia. Sobre esta industria en Risaralda, el empresario señaló que esta “tiene una muy buena producción para los mercados locales de heliconeas y follajes para el embellecimiento de los ramos florales”.



Los municipios de Risaralda donde hay cultivos de flores son Pereira, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Dosquebradas y La Virginia. En Caldas, la industria de flores y follajes es muy importante.



La floricultura tuvo una época dorada entre el 2003 y el 2010, pero la tasa de cambio y dificultades logísticas no permitieron que esta siguiera.