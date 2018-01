La científica costeña de la UTB que viaja a La Antártida

17 de enero 2018 , 06:05 a.m.

Rosa Leonor Acevedo Barrios es bióloga, oriunda de Corozal, Sucre, es una de las cartas científicas de la Costa Caribe que llegarán este año hasta la Antártida en misión de investigación, la cual parte a inicios de febrero próximo.

Ella es profesora de planta en ciencias básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena, magister en microbiología y candidata a doctor en toxicología ambiental.



“La Universidad Tecnológica lidera el proyecto institucional Tardígrados y bacterias provenientes de la Antártida. Esta es nuestra tercera expedición al ‘Continente Blanco’ y el objetivo es visitar diferentes puntos de esta inhóspita región y tomar muestras de musgos líquenes, y aislar e identificar tardígrados que son animales microscópicos de un milímetro pero los más resistentes del planeta”, dice la experta.



Pese a que estos poderosos animalitos hacen presencia en todo el mundo, para los científicos cobran vital importancia los que habitan en la Antártida porque sobre la región es donde está el orificio de la capa de ozono.



“Cuando los tardígrados están en condiciones climáticas adversas como en la Antártida, con temperaturas que en invierno pueden bajar hasta los 93 grados centígrados, ellos entran en una etapa de hibernación llamada criptobiosis, en el cual ellos pueden estar dormidos entre 110 y 130 años. Estos animales se reproducen por medio del huevo y tienen aplicaciones biomédicas y propiedades que los hacen resistentes a la radiación”, señala Acevedo Barrios.



El estudio de estas maravillosas especies podría ayudar a pacientes que han sido irradiados contra el cáncer y para la conservación de órganos y semillas.



En estado de criptobiosis, los tardígrados no envejecen. También les dicen osos de agua, tiene ocho patas, y tienen un tamaño de un milímetro.



En esta tercera misión a la Antártida, la Universidad Tecnológica de Bolívar va además en busca de bacterias que puedan servir par a la biotecnología.



Como resultado de esta expedición, los investigadores buscan un sistema de reparación del ADN como en el caso de los tardígrados que son resistentes a la radiación, y además servirán como indicadores de cambio climático, explica la bióloga Acevedo Barrios.



El programa Antártico colombiano está liderado por la comisión colombiana del océano.



La vida en una región inhóspita



Pero esta no será la primera experiencia de la bióloga Rosa Leonor Acevedo en esta región. Ya había estado en febrero del año pasado durante 45 días. Este año la acompañará la Microbióloga Industrial y Doctora en Ciencias Biológicas con énfasis en Biotecnología Ambiental, Carolina Rubiano. Las investigadoras estarán en esta región inhóspita durante 32 días.



“Lo más difícil para mí fue conciliar el sueño porque el día puede tener hasta 18 horas de pleno sol y solo seis horas pero no de oscuridad total”, explica.



El equipo completo lo conforman además la ingeniera civil y magister en Ingeniería - Geotecnia, Ángela Barreto; Eliana Beltrán y el doctor Jaime Beltrán.



“Todo lo que sucede en la Antártida con el mar, el aire, los microorganismos y animales que allí habitan tienen una profunda influencia en la vida de las regiones tropicales”, agrega la bióloga Acevedo. Los resultados de los tres años de expediciones de la UTB a la Antártida serán publicados en una revista de ciencias internacional.





