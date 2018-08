La calidad del agua en el Quindío sigue en la mira

El debate por la calidad del agua ya no solo se concentra en el líquido que llega a las viviendas de los armenios sino que ahora involucra a otros municipios pues hace algunos días unos turistas que practicaban balsaje en el río La Vieja, entre Quimbaya y Montenegro, resultaron intoxicados al parecer por ingerir agua de este afluente.

Desde ahí se viene cuestionando la calidad de este río y su uso en el turismo. Desde hace años, el balsaje, que se realiza sobre una balsa hecha con guadua, se practica en La Vieja, incluso según el alcalde de Quimbaya, Jaime Pérez Cotrino, su administración lo reguló a través de un acuerdo municipal y se han implementado actas de compromiso con los visitantes.



El mandatario aclaró que este caso de intoxicación “fue en Montenegro con una empresa que es legal. El río sí pasa por Quimbaya pero este evento fue allá, no en nuestro municipio”.



Agregó que entre las recomendaciones que hacen las empresas dedicadas al balsaje en Quimbaya, “es que el río La Vieja, como muchos otros ríos, tienen algunos grados de contaminación, pero como los cuerpos no reaccionan igual, se ve frecuentemente que las personas que nos visitan del extranjero son los que más se enferman cuando se tiran al río, por eso hacemos un acta de compromiso donde explicamos que ingresar al río se puede generar algo de contaminación y queda bajo responsabilidad del turista”.



Por su parte la secretaria de Turismo del Quindío, Natalia Rodríguez Londoño, explicó que el balsaje está reglamentado en el departamento mediante el Manual de Operación Segura, que fue elaborado entre los municipios y esta Secretaría y que contiene los requisitos que deben cumplir las personas que acceden a estas actividades de aventura.



“Con el caso de intoxicación que se presentó, tenemos evidencia de que los operadores implementaron correctamente el Manual y que los visitantes firmaron un consentimiento con el que se comprometieron a acatar los requisitos pero evidentemente ellos no cumplieron y resultaron los inconvenientes de salud”, afirmó la funcionaria.



El recorrido en balsa más practicado en el departamento es entre las veredas de Puerto Alejandría y Piedras de Moler, unos 16 kilómetros por el río La Vieja, y dura cerca de cuatro horas. El precio (unos 85.000 por persona) incluye seguro de accidentes, chaleco salvavidas y almuerzo a orillas del río. El plan es ofrecido a familias y grupos de turistas.



No obstante para el investigador Luis Carlos Serna, no se trata solo de firmar un consentimiento sino que “no hay garantías para actividades turísticas de este tipo y la Gobernación tiene conocimiento de esto”.



Aseguró que el río La Vieja “es la alcantarilla del departamento y eso tiene que generar alertas y regulaciones, no se puede invitar a hacer un turismo familiar, es como invitar a la gente a que haga balsaje en el río Bogotá, guardando las proporciones pero es un acto criminal”.



Y agregó que “el turismo tiene que brindar unas garantías, no se pueden promover cultivos de aguacate hass más arriba de las bocatomas cuando arroja agrotóxicos al agua que consumimos, no se puede estar promoviendo como lo hace la Gobernación, la pequeña minería cuando usan metales pesados y al mismo tiempo estar invitando a la gente a que visite nuestro territorio”.