‘La bola ahora está en la cancha del Gobierno’: Comité Cívico Chocó

El Día D no solo es el día de la Dignidad chocoana, también es el día definitivo que espera el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de Chocó para que el Gobierno Nacional responda a las peticiones hechas por los chocoanos.

En la mañana de este lunes, las calles de Quibdó volvieron a llenarse de personas que realizaron la ‘ruta franciscana’ que recorre los barrios centrales de la ciudad. En el recorrido, los manifestantes sacaron de las oficinas a los trabajadores de las entidades nacionales como Icetex, la Dian y el Palacio de Justicia.



“Estamos movilizándonos de manera pacífica como lo permite la ley, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y esperando la respuesta del Gobierno. La bola ahora está en la cancha de ellos”, expresó Dilon Martínez, coordinador del Comité Cívico.

Los manifestantes sacaron a los trabajadores de los edificios para que se sumaran a las protestas Foto: Cortesía Leonardo Montoya Las protestas se hicieron de manera pacífica según el Comité Cívico Foto: Cortesía Leonardo Montoya Hasta que no haya respuesta del Gobierno, el paro cívico se mantendrá. Foto: Cortesía Leonardo Montoya Desde el 10 de mayo los chocoanos se declararon en paro por presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional Foto: Cortesía Leonardo Montoya

Martínez lamentó la ausencia del vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, quien había liderado la comitiva del Gobierno para buscarle salida al paro, que parece haberse complicado pues no han podido ponerse de acuerdo en los puntos que el Comité considera “inamovibles”.



“En el tema de vías ofrecieron 339.000 millones de pesos dejando 40 kilómetros sin pavimentar, cuando en los compromisos hechos el año pasado se habló de 720.000 millones de pesos. En el tema de Belén de Bajirá, nos dicen que no pueden publicar el nuevo hasta el 20 de julio con lo que no estamos de acuerdo porque cada día que pasa nos representa un riesgo por la manipulación antioqueña en el Gobierno”, indicó Martínez.



Esa fue una de las razones por la que abandonaron la mesa de negociación el pasado fin de semana continuando, de manera indefinida, un paro que ya ajusta seis días.



