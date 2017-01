La beca que le cambió la vida a 4 bachilleres cartageneros

Dedicación, perseverancia, disciplina y las ganas de surgir por encima de cualquier escollo son los rasgos en común que tienen Carlos, Rodrigo, Darcy y Jesús, los cuatro adolescentes cartageneros de colegios oficiales del Distrito que obtuvieron los mejores puntajes Icfes y con ello el reconocimiento Andrés Bello y la beca ‘Ser pilo paga’, del Gobierno Nacional.

Estos estudiantes de colegios públicos de la ciudad sobresalen en el cuadro de honor de la distinción Andrés Bello, en donde desde hace cinco años solo figuraban estudiantes de instituciones privadas.

La lectura es la clave

Una de las galardonadas es Darcy Núñez Pupo, quien dice que fue en lectura crítica donde recibió sus mejores calificaciones.

“Aprendí mucho a tener criterio cada vez que analizaba un texto, y esto se debe en gran parte a la dedicación que tuvieron los profesores en el colegio”, señaló ella.

Carlos Upegui Torrado, otro de los felices becarios, tiene 16 años, vive en El Pozón y terminó su bachillerato en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez. Torrado alista maletas, pues viaja a Bogotá, donde estudiará Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia.

“Mi madre ha sido mi apoyo toda la vida, vengo de padres divorciados, mis padres no tuvieron para ponerme a estudiar en colegio privado pero atinaron a matricularme en el mejor para mi vida. Hoy se sienten muy orgullosos porque logré el premio Andrés Bello y todo lo que ello implica”, asegura el joven que desde El Pozón diariamente se transportaba hasta la Institución Educativa Soledad Román de Núñez, en el barrio Escallón Villa.

Él sueña con ser un gran profesional y lograr en poco tiempo llevarse a su madre a la capital de la República.

La clave del éxito académico para Darcy es la disciplina, la que seguramente seguirá implementando en su carrera.

“Primero el estudio antes de cualquier otra cosa. Todo tiene su tiempo y hay que saber manejarlo, eso lo aprendí de mis padres que me han apoyado en todo”, manifiesta la joven que próximamente iniciará estudios en Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Según el Distrito, el año pasado hubo una inversión de 9.000 millones de pesos para el programa de becas Bicentenario, con más de 970 alumnos de estratos 1 y 2 favorecidos.

Otro joven orgullo cartagenero es Jesús Luna Castillo, de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, quien ya inició clases el pasado 3 de enero en la Universidad de los Andes. La carrera que eligió es Ingeniería Biomédica.

“Me siento muy contento y más que todo es un compromiso a seguir siendo mejor y no bajar en el rendimiento. Me siento muy bien en Bogotá, todo lo que he visto me sorprende, muy bonito. La universidad es muy grande”, comentó este joven de 16 años, el menor de tres hermanos y el orgullo para sus padres e institución educativa.

El cuarto talento es Rodrigo León Jaimes Madrid, de 17 años y egresado de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. Él, estudiará ingeniería civil en la Universidad de Los Andes.

“La educación es la puerta a un mejor futuro y tengo claro que perseverar es alcanzar las metas”, dijo.

