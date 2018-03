Manizales: ¿una ciudad libre de Uber?

En Manizales, el taxi sigue siendo el rey. Y es que cuando una persona ingresa a la aplicación de Uber, es probable que se encuentre con uno o dos vehículos disponibles, pero también que no haya ninguno.

Aunque la plataforma llegó en noviembre de 2016 a la capital de Caldas, esta no ha logrado posicionarse y la gente prefiere el taxi. En parte porque están conformes con el servicio que se presta, pero también se debe a la poca oferta de vehículos de Uber, pues fueron combatidos por las autoridades y los gremios de taxistas desde que se supo que llegaría a la ciudad.



La compañía Uber, que no precisó el número de vehículos disponibles en la ciudad, aseguraron que “la oferta de socios conductores es baja, lo que en oportunidades dificulta que los usuarios encuentren un servicio disponible cuando lo solicitan”.



Campañas para prestar un buen servicio, capacitación a los conductores y caravanas donde regalaron flores por algunas avenidas, hicieron parte de las estrategias.



Pero también los taxistas identificaron vehículos sospechosos y avisaban a las autoridades, que siempre realizaron operativos para combatir la ilegalidad.



“Uber nunca llegó a Manizales, desde que llegó no se permitió. Desde que llegó se combatió la ilegalidad, porque prestar un servicio público en un vehículo particular es para la administración algo ilegal”, aseveró Carlos Alberto Gaviria, secretario de Tránsito y Transporte.



A estas acciones se suma el daño de algunos carros durante los primeros días por parte de los taxistas, según contó un conductor que actualmente trabaja con la plataforma.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en Manizales se han inmovilizado 60 vehículos, la mayoría entre noviembre de 2016 y los primeros meses de 2017. Esto, más el daño de un par de automóviles, atemorizó a los conductores de Uber e hizo que cada vez la oferta fuera menor.

De acuerdo con un conductor de la plataforma, en la ciudad habrá tres o cuatro personas que trabajan con la aplicación, mientras que los amarillos son 2.199.



Este asegura que sus pasajeros son, generalmente, personas de otras ciudades que están acostumbrados a utilizar la plataforma, pero que son muy pocos los manizañelos que lo utilizan.



Para John Jairo Grajales, presidente de la Asociación de Taxistas de Manizales, que el uso de la plataforma en la ciudad sea casi inexistente, es básicamente porque las personas están conformes con el trabajo de los taxis, contrario a lo que sucede en diferentes ciudades del país.



“Al comienzo no le hicimos la bulla a Uber, pero sí empezamos a hacerle publicidad al buen servicio de los taxistas de Manizales”, contó Grajales.



El líder gremial y el secretario de Tránsito coinciden en que, aunque hay excepciones, los carros amarillos tienen un buen parque automotor, los conductores son educados y cumplen con su trabajo.

Además, cada día se está trabajando para profesionalizar el oficio. “Es lógico que un usuario en otra ciudad prefiera irse para otro servicio si no encuentra una oferta legal que satisfaga sus necesidades”, aseguró Grajales.



Según contaron el líder gremial y el secretario de Tránsito, otro aspecto por el que prefieren los carros amarillos es lo económico que es. Sin embargo, en un viaje entre las mismas distancias en Uber cuesta aproximadamente, $4.200, mientras que un taxi $7.000.



Ahora las autoridades y los taxistas están pendientes por si aparece algún conductor de Uber, porque saben que de vez en cuando hay uno que otro rodando, pero este no es un dolor de cabeza en ‘La ciudad de las puertas abiertas’.



