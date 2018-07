‘Autopista del Café, un sueño de infraestructura regional a concertar’

El nombrado nuevo gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega Lemus, afirmó que las vías que unen las capitales del Eje Cafetero serán un “sueño de infraestructura regional entre los tres departamentos”.

Ese sueño, según Vega, quien asumirá la gerencia del concesionario desde el primero de agosto próximo, las vías que unen a Armenia - Pereira y Manizales, se debe construir de la mano de los gobernadores de cada departamento.



“Lo que haya de la concesión actual, terminarlo, en eso los tres gobernadores han avanzado muchísimo, pero a lo que más le apunto es a lo que se viene después de, cuando pensemos cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitamos”, afirmó.



​Vega, quien anticipó que tiene el “compromiso de permanencia en la región y de seguir apostándole al desarrollo de la región” de la compañía que está detrás de la concesión.



El socio mayoritario de la concesión Autopistas de Café es el grupo Odinsa.



Hay que recordar que hasta hace unos meses, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Café mantuvieron un pleito jurídico porque la primera intentó demostrar que la concesión ya había concluido las obras, que esta debía terminar y el recaudo de los peajes debía pasar a la Nación. El diferendo lo resolvió el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá a favor del concesionario en marzo pasado.



Semanas antes de que se conociera la decisión del Tribunal, los gobernadores de la región afirmaron, que en caso de que esta fuera a favor de la ANI, le pedirían al Gobierno Nacional que le dejara los peajes a la región.



EL TIEMPO le preguntó a Vega sobre este tema.



Usted ha tenido una buena relación con el Gobernador de Risaralda (Sigifredo Salazar). No sé con los otros dos. Pero los tres pidieron la devolución de los peajes.

¿Cómo va a manejar eso? Usted entra al otro lado....



“(risas) Mi relación con los tres gobernadores es excelente (...) pero esto más que relaciones, es una labor de trabajo en equipo. Los tres gobernadores, hoy más que nunca, están convencidos de la importancia de trabajar como región. Ahora bien, aquí estamos de frente a una realidad, hay un contrato, una concesión que tiene mucho años y que le faltan ocho años. Hay que terminarlos de la mejor manera posible, me comprometo a eso, sin conocer aún los detalles porque aún no he empezado el proceso de inducción allí”.



Usted pasará de ser un promotor del desarrollo de Pereira durante muchos años a ser un cobrador de peajes, entre ellos uno de los más caros del país. ¿Cómo será ese trabajo?



“Yo me voy a hacer un oficio que haré con mucho orgullo. Esos peajes nos han producido una de las mejores vías del país. Y una vía que ha sido la punta de lanza para que podamos pensar en que esta sea u destino turístico de clase mundial. Otra parte será construir ese nuevo proyecto de infraestructura del Eje Cafetero, que vamos a ser capaces de concertar con los tres departamentos”.