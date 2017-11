La arquitecta quindiana que se opone a nuevas obras en la Centenario

Hace 30 años, cuando la arquitecta urbanista y doctora honoris causa de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, Martha Cecilia Fajardo Pulido regresaba de Europa, se dejó volver a cautivar por los verdes cafetales del Quindío. Paisajes, que según ella, nadie entendía en esa época, pero que años después se convertirían en Patrimonio de la Humanidad.

Desde ahí se inspiró para luchar por ellos, para defenderlos sin importar la zona donde estuvieran, en la urbe o en la ruralidad.



Cuando comenzaron a levarse las edificaciones en la avenida Centenario, fue una de las primeras en oponerse pues había soñado con un mirador sobre el cañón del río Quindío. Fajardo lidera esta semana el Simposio Internacional 'pensar y sentir el paisaje' que se realiza en Armenia con 34 expertos. EL TIEMPO habló con ella.



¿Qué recomendaciones le hace a la ciudad y específicamente a la avenida Centenario?



El impacto ya es brutal pero aún estamos a tiempo de parar ese decreto perverso y es parte de ese trabajo que estamos haciendo con la Alcaldía de ver qué podemos reconstruir de ese sueño que era el mirador del río Quindío, yo siempre he dicho que hagamos un proyecto colectivo donde si es el caso, formemos una alcancía para comprar la tierra o donde todos pongamos para comprarla y hacer el mirador con lo que queda.



¿Por qué se opone a las nuevas construcciones en la avenida?



No se puede construir en esta zona tan angosta, con la capacidad de carga tan alta de las nuevas edificaciones y en una zona altamente sísmica. La idea es sentarnos con los dueños de la tierra y mirar qué tipo de proyectos hacemos.



¿No está de acuerdo con los edificios altos en la Centenario o en toda la ciudad?



No, solo en la Centenario, en el resto hay que hacer planes parciales donde los edificios altos y sus áreas de cesión sean dentro del mismo sitio y hayan parques pero no como en la avenida 19 donde las construcciones están pegadas a la vía y dónde quedó el andén, las alamedas, las plazas y demás.

Martha Fajardo es fundadora y coordinadora general de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI). Foto: John Jairo Bonilla

¿Considera que le ha faltado rigurosidad a Planeación Municipal y su control urbano en la Centenario?



Totalmente, porque el POT no es malo, es en los últimos años que aumentó la construcción aquí. Pero fue por esos decretos perversos que se hicieron a la luz de darles más juego a los constructores pero yo no quiero que digan que estamos contra ellos pues son muy importantes en la economía del Quindío, estamos invitándolos a pensar juntos en otro tipo de ciudad más a fin con la naturaleza.



¿Está de acuerdo con la demanda de la Procuraduría al POT?



Estoy de acuerdo en la urgencia de hacer cumplir las leyes de carácter nacional, los cuerpos de agua deben ser defendidos y el espacio público es una obligatoriedad. Deben haber espacios que conecten, que dignifiquen al ciudadano, espacios para reconocerse entre sí, para mejorar la violencia urbana, en la medida en que hay parques la sociedad disminuye la agresividad.



REDACCIÓN EL TIEMPO

ARMENIA