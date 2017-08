Juez legalizó las capturas del alcalde y la contralora de Cartagena

Un juez de control de garantías de Cartagena legalizó las capturas del suspendido alcalde de esta ciudad, Manuel Vicente Duque; su primo hermano, José Julián Vásquez; la contralora distrital, Nubia Fontalvo, y el concejal, Jorge Alfonso Useche Correa, señalados por la Fiscalía General de la Nación de liderar una red de corrupción y de tráfico de influencias en Cartagena.

Hoy se realizarán las audiencias de imputación de cargos donde la Fiscalía revelará parte de las 400 horas de interceptaciones telefónicas hechas a concejales y autoridades distritales donde se evidenciaría la feria de contratos y cómo se orquestó la elección de la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo, pese a que que un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró nula.



En la audiencia de legalización de captura, no fueron suficientes los argumentos de la defensa de los indiciados como el hecho de que el juez que estudió el caso y ordenó las cuatro capturas no opera en Cartagena sino en Usiacurí (Atlántico).



Tampoco que habría fallado el principio de celeridad en las audiencias preliminares, ni que los detenidos estaban dispuestos a comparecer ante la justicia, y que por ello no era necesaria una captura, en un hecho que los abogados defensores calificaron de atropello judicial.



Los indiciados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo, tráfico de influencias de particulares y usurpación de funciones públicas.



En rueda de prensa ayer en Cartagena, El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, entregó detalles de la operación Heroicos, la cual deja estas cuatro primeras capturas.



Por ejemplo, el Fiscal narró que en una llamada intervenida a un concejal, este asegura que ya recibió 32 libros, y que a partir de ahora recibirá 7,5 libros cada mes, haciendo alusión, según el Fiscal General, a jugosas cifras de dinero que se movían en medio del tráfico de influencias y la red de corrupción en la ciudad.



También dijo el Fiscal General Martínez Neira que la oficina de control urbano la manejaba José Julián Vásquez quien designaba a dedo a funcionarios no capacitados lo que dio origen a la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo I que dejó 21 muertos y 23 heridos.



Los tentáculos de corrupción en la ciudad también tocaron a la misma Fiscalía regional que filtró información clave que no permitió mayores capturas en esta primera fase de la operación anticorrupción Heroicos.



Martínez Neira contó cómo en el propio Palacio de la Aduana de Cartagena se acordó la elección de la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo, a cambio de la entrega de puestos públicos influyentes de este órgano de control a la administración.



Dicha reunión, según la Fiscalía, fue presidida por José Julián Vásquez Buelvas (J.J), que pese a estar inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años, era quien manejaba una red de tráfico de influencias y corrupción y los hilos del poder en Cartagena, con el beneplácito y silencio del alcalde titular.



El Fiscal prometió una segunda fase y las capturas de más funcionarios y concejales.John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena