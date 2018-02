Juez envió a la cárcel al Clan de los constructores Quiroz

El juez primero penal ambulante de control de garantías de Cartagena dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los 5 integrantes de la familia Quiroz y para Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas que son procesados por los delitos de delitos de fraude procesal, urbanización ilegal, documento público falso, uso de documento público falso y estafa en la modalidad de masa, todos elevados a la categoría de heterogéneo y homogéneo.

Se trata de Juan Carlos Quiroz Luna, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Rivera Quiroz, Dagoberto Quiroz Ruiz) y el constructor Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas), quienes, según la Fiscalía, desde el año 2012 crearon una empresa criminal que construyó varias edificaciones con licencias falsas, en la ciudad de Cartagena, que nunca cumplieron normas urbanísticas.



El único delito que no les fue imputado fue el concierto para delinquir. Los hombres van a la cárcel de Ternera y Delis del Carmen será recluida en la cárcel para mujeres del barrio San Diego.



Siguen prófugos de la justicia los hermanos María y Wilfran Quiroz, este último señalado de ser el responsable de la tragedia que dejó el desplome del edificio en obra Portal de Blas de Lezo II donde hubo 21 muertos y 23 heridos, ocurrida el 27 de abril del 2017.



Contrario a lo que han sostenido los abogados de la defensa, según la Fiscalía entre ellos sí se habría tejido un acuerdo para construir edificios sin cumplir los requisitos de ley y sin contemplar normas urbanísticas.



Así lo sostuvo la Fiscal 33 penal de control de garantía que presentó en audiencias de medida de aseguramiento por más de 10 horas.



El ente investigador también aseguró que el clan de los Quiroz está conformado por 15 personas, incluidos funcionarios de las notarías segunda, tercera y séptima de Cartagena, así como funcionarios públicos de la oficina de instrumentos públicos, curadurías urbanas, control urbano e inspectores de Policía.



Como parte de las pruebas contra esta familia, responsable de la mayoría de las 16 edificaciones ilegales que hoy tienen orden de desalojo expedida por un juez de la República, la Fiscalía presentó varios audios resultado de interceptaciones telefónicas.



En una de ella se escucha como Eusebio Quiroz que indignado pide que varias de las víctimas sean indemnizadas.



"Mató un poco de gente, robo a todo el mundo y ahora quiere que la Alcaldía pagué los muertos", dice Eusebio Quiroz refiriéndose a Wilfran.



También reveló la Fiscalía que la familia Quiroz intentó sobornar a un grupo de periodistas, por intermedio de un comunicador a quien le entregaron un millón de pesos con el fin de que contactara a dos reconocidos telenoticieros nacionales y dos locales para manipular información.



También hizo mención la Fiscalía que los Quiroz contactaron al ingeniero Jorge Rocha de la prestigiosa Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Bolívar para que desmintiera a los estudios que entregó la Universidad de Cartagena, que aseguran que las 16 edificaciones presentan vulneraciones estructurales, y que fue el principal insumo con el cual las autoridades ordenaron desalojar a 108 familias.



Otro de los audios revelados por la Fiscalía da cuenta como Mayra Quiroz, una de las hijas de los imputados, contactó a una médium en Popayán y le entregó el nombre de una juez de la República que lleva uno de los casos de los Quiroz con el fin de que la funcionaria intercediera en un fallo favorable a su familia.



Pese a que el escándalo por las edificaciones ilegales era de conocimiento nacional, el pasado dos de febrero, estos constructores intentaron adelantar un nuevo proyecto en la ilegalidad.



También sostuvo la Fiscalía que Los Quiroz enviaron a un falso propietario de uno de los apartamentos a desalojar para que difundiera un supuesto estudio que desmintiera el estudio hecho por la Universidad de Cartagena, con el fin de confundir a víctimas y opinión pública, y desviar el centro del debate.



El ente investigador sostuvo que la familia de constructores infiltró a un abogado en las audiencias de las víctimas.



Además, en el último mes, cuando ya el fraude era de conocimiento nacional, Los Quiroz buscaron testaferros para ocultar bienes.



“Pese a que conocían la tragedia que vivían las víctimas, antes sus clientes, el único interés que los movió fue salvaguardar sus patrimonios”, señaló la Fiscal.



En los pasillos de los despachos judiciales también habló Juan Royero, ex abogado de Wilfran Quiroz, quien aseguró que ya no es defensa del constructor pues este no ha seguido lo lineamientos planteados por la defensa.



“Renuncie a la defensa de Wilfran Quiroz porque él no acogió los lineamientos de la defensa que yo le plantee” dijo el jurista Juan Royero, que tiene además la defensa de cuatro de los implicados.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO