Juez ordenó detención domiciliaria para nueve concejales de Cartagena

El testimonio de Joyce Escorcia, asistente personal del concejal Javier Cure, fue clave para que el juez segundo penal de control de garantías, Marvon Ayos, dictara medida de detención domiciliaria a nueve concejales de Cartagena que son procesados por los delitos de cohecho y prevaricato en la elección irregular de la contralora distrital Nubia Fontalvo.

La medida cobija a los cabildantes Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Erich Piña.



Los exconcejales Said Adechine y Ronald Fortich, implicados en las investigaciones, deberán presentarse el primer día hábil de cada mes ante los despachos judiciales de Cartagena.



Javier Cure no se presentó a las audiencias argumentando problemas de salud pero el proceso en su contra está vigente.



La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra Luz Estela Cáceres, exsecretaria general de la anterior administración, también vinculada al proceso, pero quien hoy cuida de la salud de uno de sus hijos. El proceso en su contra sigue activo. Este proceso hace parte de la operación 'La Heroica', adelantada por la Fiscalía General de la Nación en Cartagena encaminada a revelar la corrupción al interior del Distrito durante la anterior.

El testimonio de Joyce Escorcia

Fue el testimonio de Joyce Escorcia, asistente personal del concejal Javier Cure, que desnudó cómo operaba la red de corrupción tejida por los concejales que vendieron su voto para elegir a, Nubia Fontalvo, una Contralora no calificada y al servicio del Distrito, la entidad que debía vigilar.



Escorcia le contó a la Fiscalía que fue en el apartamento de su exjefe, el concejal Javier Cure, donde les pagaron, en sobres sellados, los votos a los cabildantes.



Con detalles, el asistente, le dijo a la Fiscalía que en varias oportunidades Cure entregó el dinero a los otros concejales, en su propia habitación, luego de sacar gruesas sumas de una caja fuerte.



Gracias a los testimonios de esta mujer, la Fiscalía investiga además la apropiación de 400 millones de pesos del Concejo distrital, por parte de los cabildantes investigados.



Toda la red de corrupción fue orquestada, según el ente investigador, por José Julián Vásquez Buelvas, primo hermano del exalcalde Manuel Vicente Duque (ambos hoy tras las rejas).



El Concejal Jorge Useche y la excontralora Distrital, Nubia Fontalvo, también están tras las rejas. La concejal Angélica Hodeg, otra de las cabildantes implicadas, tiene medida de aseguramiento domiciliaria.



Ahora, el Concejo de Cartagena queda integrado solamente por siete cabildantes David Caballero, David Dáger, Wilson Toncel, Vicente Blel, Rafael Meza, Cesar Pión y Rodrigo Reyes





