Anulan fallo que dejó en libertad a Martínez y Caicedo en Santa Marta

21 de febrero 2018 , 08:33 a.m.

El juez primero penal con funciones de conocimiento, Carlos Julio Zabala, anuló la decisión que dejó en libertad el pasado 30 de noviembre al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y el exalcalde Carlos Caicedo Omar, investigados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades en dos contratos para la demolición y reconstrucción de cinco centros de salud.



La Fiscalía les imputó los delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación y en la audiencia de medida de aseguramiento solicitó que el alcalde y exalcalde fueran enviados a la cárcel.

Sin embargo, el juez octavo penal municipal Gabriel Modesto Ospino decidió dejarlos en libertad, con el argumento de que hubo vicios de fondo en el traslado del material probatorio por parte de la Fiscalía a la defensa. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y Procuraduría.



Tras resolver la apelación, el juez de segunda instancia determinó que sí hubo traslado del material probatorio, por lo cual se volverán a realizar las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento, cuya fecha no ha sido fijada.



El abogado Iván Cancino, apoderado de Caicedo y Martínez, dijo que respeta la decisión del juez, pero no la comparte y aseguró que va demostrar que sus defendidos no cometieron ningún delito.

“Rafael Martínez y Carlos Caicedo son personas que le han cambiado la cara a Santa Marta, que han pisado muchos callos, así que nosotros llegamos nuevamente a la audiencia con la tranquilidad de la persona que ha sido inocente y estamos absolutamente seguros que en esa audiencia no pasará nada diferente a lo que ha pasado y es que ellos sigan en libertad”, expresó en declaraciones a Radio Galeón.



El alcalde y exalcalde de Santa Marta fueron capturados el pasado 27 de noviembre por las presuntas irregularidades en dos contratos. El primero fue celebrado en agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS para la adecuación y remodelación de los centros de salud: La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y el IPC La Candelaria, por 6.537 millones de pesos.



En dicho contrato, según la Fiscalía, se detectó el incumplimiento de requisitos legales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que presuntamente generó un detrimento patrimonial cercano a los 5.000 millones de pesos.



El otro contrato fue suscrito por Martínez en noviembre de 2016 con la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016, para la adecuación y terminación de los centros de salud de Taganga, La Paz y el IPC La Candelaria, por 5.863 millones de pesos.



En este proceso también están vinculados los exgerentes de la ESE, Gregorio Domínguez Fonseca y Edgardo Charris Salcedo, el contratista Jesús Enrique Navarro Brito y el interventor Carlos Fabián Slevi Palacios.



