Miguel Ángel, el joven sordomudo que demostró que no hay límites

23 de marzo 2017 , 05:37 a.m.

El pasado 18 de marzo, Miguel Ángel Flórez se convirtió en el primer sordo del país en obtener el título de ingeniero en Telecomunicaciones, un sueño que amenazaba con esfumarse por el ambiente de rechazo que en ocasiones despertaba su discapacidad auditiva.



Seis años después de haber iniciado su carrera profesional, este cucuteño de 29 años logró su grado de la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, gracias a un conjunto de políticas de inclusión social que implementa este centro educativo con el objetivo de incorporar a poblaciones vulnerables.

Con la asignación de un intérprete por parte de la universidad, quien durante las clases traducía al lenguaje de señas las lecciones y los ejercicios dictados por el docente, este joven conquistó el objetivo que se fijó cuando empezaba sus estudios en Tecnología en Redes.



“Estoy muy orgulloso de mí. Este será un ejemplo que les puede servir a mi comunidad sorda y a las demás personas con discapacidad”, señaló Miguel Ángel.



Aunque sus primeros días en el salón de clases no fueron fáciles, por cuenta de las miradas intimidantes de docentes y compañeros de estudio, esta persona en situación de discapacidad afirmó que las palabras de aliento de sus papás y sus hermanas lo armaron de valentía para enfrentar y superar algunas situaciones de tensión ocasionadas por gestos de intolerancia y rechazo.



Además de él, otras dos profesionales sordas en pedagogía infantil se han beneficiado con este programa de inclusión. En total, hay 19 personas en situación de discapacidad que adelantan sus estudios en la Unipamplona.



“Miguel Ángel es un joven que nos ha demostrado que no hay límites cuando alguien se quiere superar”, destacó Ivaldo Torres Chávez, rector del centro de estudios.



A una semana de su grado, su limitación auditiva no fue obstáculo para conseguir empleo. Ya en estos días adelanta la documentación para integrar al equipo de profesionales de la Secretaría de las TIC de la Alcaldía de Cúcuta.



Desde el sector público, va a coordinar los puntos Vive Digital, orientados hacia la inclusión de las poblaciones vulnerables, y será el enlace con el Mintic a fin de financiar aplicaciones que respondan a las necesidades de personas con discapacidad.



