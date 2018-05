Hombre que asesinó a un policía en Pereira aceptó cargos

El joven, al parecer menor de edad, que en la noche del lunes pasado disparó contra un policía causándole la muerte, en Pereira, aceptó cargos en la tarde de este martes.

El sujeto, que no tiene identificación y asegura ser oriundo de Venezuela, aceptó, según la Fiscalía, los cargos por "tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, homicidio agravado y hurto calificado".



La Policía no ha podido confirmar si el individuo es venezolano, su edad y su identificación.



El juez de control de garantías ordenó su traslado al centro de reeducación de menores Marceliano Ossa, de la capital de Risaralda.



En la noche de este lunes festivo, en el CAI ubicado en la plazoleta del viaducto César Gaviria Trujillo, que une a Pereira con el municipio de Dosquebradas, el capturado presuntamente le quitó la vida al intendente Manuel Alberto Acevedo Ceballos.



De acuerdo con información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Gustavo Moreno, hacia las 8:40 p.m. del lunes pasado el, al parecer, menor de edad llegó al CAI e inició un forcejeo con el intendente Acevedo, en el que le quita su arma de dotación y le hace varios disparos.



Tras herir de muerte al uniformado, el sujeto trata de huir pero es perseguido por policías del Grupo de operaciones especiales (Goes), que lo impactan en tres ocasiones en las piernas. El hombre fue remitido al hospital Santa Mónica, de Dosquebradas, donde es judicializado.



En un video de una cámara de seguridad que conoció este medio, se ve al hombre intentado escapar descendiendo por una zona boscosa ubicada cerca del CAI del viaducto.



El intendente Acevedo era casado y tenía dos hijas. Era gestor comunitario y como parte de su labor se dedicaba a la recuperación de parques.