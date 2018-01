El 2018 será el año de las obras en Manizales, dice el alcalde Cardona

Con voz ronca. Así empezó el tercer año de gobierno el alcalde de Manizales José Octavio Cardona. El motivo de su estado fueron los nueve día de Feria, donde asistió a todos los eventos que pudo incluir en su agenda, para disfrutar como un ciudadano más, pero también para ver que todo estuviera funcionando de una manera correcta.

Cardona habló con EL TIEMPO sobre sus primeros dos años de gobierno y lo que le espera a Manizales en 2018.



¿Cómo califica el 2017 para la ciudad?

Lo califico como un año bueno, porque tuvimos indicadores muy favorables en diferentes aspectos.



Por ejemplo, la seguridad. Nosotros seguimos consolidándonos como una de las ciudades más seguras del país. La educación nos dio muy buenos resultados, especialmente en temas tan sensibles como el PAE, donde obtuvimos la mejor calificación del país. Bueno, yo siento que fue un buen año para la ciudad.



Usted ya llegó a la mitad de su mandato, ¿cuál es el balance que hace de esos primeros dos años?



El balance es que esto es más difícil de lo que uno cree. Uno quisiera que las cosas fueran más rápidas, que las cosas fueran más expeditas, que las cosas fueran más fáciles. Yo tengo que decir que hemos logrado cumplir muchas de las cosas que nos propusimos, pero también soy consciente que nos faltan otras.



¿Cuál es el estado de las finanzas de la ciudad en estos momentos?

Muy bueno. Muy bueno porque los dos primeros años fueron de pagos de compromisos con cargos a vigencias futuras. Nosotros pagamos más de $70.000 millones de deuda pública.



Este año cambia. Se tenía presupuestado que los años más difíciles eran 16 y 17, pero 18 y 19 ya tienen unos giros radicales. Al punto es que, aunque tenemos $35.000 millones aforados para el pago de vigencias futuras, hoy solo tenemos deudas por $10.000 millones.



¿Qué le preocupa de la ciudad?

​

Bueno, me preocupa que no hemos sido capaces, y tengo que reconocerlo, no hemos tenido toda la eficiencia, o no hemos encontrado la fórmula de tener mayor generación de empleo. Una de las grandes preocupaciones de este gobierno son los índices de desempleo de la ciudad, que, aunque no son los peores del país, no están en el lugar en que el alcalde quisiera.



Me preocupa también que nosotros no tengamos hoy resueltos temas en zona rural, que yo me propuse. Me preocupa, igualmente, que algunos sectores de la ciudad no tengan hoy la respuesta en escenarios deportivos que nosotros sabemos que son necesarios, porque eso es urgente.



Y me preocupa que estos municipios, en ocasiones, sean tan dependientes de los recursos del nivel central y a veces el nivel central se desinterese tanto de las regiones.



Ya habló de lo que lo preocupa, ahora, ¿qué lo deja tranquilo?

​

La seguridad, tengo que empezar por ahí, el descenso permanente en la tasa de homicidios, la cobertura 100 por ciento de cámaras de seguridad y los indicadores en educación.



Me deja tranquilo los excelentes servicios públicos que tiene la ciudad. Me deja tranquilo que, aunque la movilidad tiene dificultades como todas las ciudades del país, la nuestra tiene menos dificultades que otras. Por lo menos esa es la percepción.



¿El 2018 va a ser el año de qué en Manizales?

​

De la ejecución de obras. Para empezar adjudicamos la construcción de la estación de policía San Cayetano, se va a adjudicar el estadio de fútbol aficionado, que será construido en la cancha del barrio La Sultana. Estamos listos para arrancar con la rehabilitación de la vía Liborio-Villa pilar, ya tenemos los recursos del gobierno departamental que son 2.500 millones de pesos.



Tenemos proyectos en toda la ciudad para este año. Tenemos claro, el año de las obras para un alcalde es el tercer año, nosotros no tenemos excusa, tenemos que hacerlo.



¿En qué va la tercera línea del cable?

​

Estamos esperando la entrega del estudio de movilidad. Ese estudio, por los avances, nos dice que la línea es viable técnica y financieramente. Hoy podríamos afirmar que la línea tiene viabilidad.



¿Cuál es el mensaje que le quiere dar a los manizaleños?

​

El mensaje es de confianza, que crean que el gobierno tiene la voluntad y la disposición de hacer las cosas bien. Estamos seguros, estamos convencidos, que la vida de la ciudad depende de que todos le apostemos, de que todos creamos, y que este alcalde ha demostrado en dos años de gobierno que su voluntad y disposición es sacar la ciudad adelante.



MATEO GARCÍA

Corresponsal de EL TIEMPO

Manizales

matgar@eltiempo.com

En Twitter: @teomagar​