Denuncian jornadas ilegales de vacunación de mascotas en Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué decomisó numerosas dosis de Rabigán, un medicamento de uso veterinario exclusivo para bovinos que estaba siendo utilizado por particulares en jornadas ilegales de vacunación de perros y gatos en el barrio San Diego, un sector de la comuna 2.

“En ese sector se estaban llevando a cabo jornadas ilegales de vacunación de caninos y felinos pero lo grave del caso es que los responsables utilizaban medicamentos no aptos que ponen en riesgo la salud de los animales”, afirmó Valentina Salazar, secretaria de Salud de Ibagué y agregó que, para rematar, las personas encargadas de la jornada no contaban con la preparación indicada para realizar este tipo de procedimientos.

“Además, los biológicos no conservaban la cadena de frío y no realizaban ningún tipo de manejo de antisepsia de estos productos que son nocivos para la salud por lo que la Policía procedió al decomiso y disposición final”, dijo la funcionaria.



Ciudadanos denunciaron que, pese a que la promoción señalaba que la jornada era gratuita, finalmente los dueños de las mascotas terminaban pagando una suma de 10.000 pesos por desparasitación y vitaminas, procedimientos que también eran realizados por personal no capacitado y con medicamentos indebidos.

Según denuncias, para dar apariencia de legalidad entregaban certificados falsos de vacunación y esos documentos no contaban con los logos ni autorización de la Secretaría de Salud de Ibagué.



“Para evitar afectaciones en las mascotas, es muy importante verificar que las jornadas de vacunación o de salud animal sean realizadas por la Secretaría de Salud o que cuenten con personal veterinario capacitado en el manejo de medicamentos”, dijo Valentina Salazar.

La denuncia fue más allá pues al parecer los mismos procedimientos eran realizados en otros barrios de la ciudad a los que son llevadas numerosas mascotas.



