‘Manguito’, el humorista que llegó al Congreso de la República

Desde niño se acostumbró a escuchar las balaceras en el barrio San Javier La Loma, en la comuna 13, en Medellín. Allí creció en medio de la complicada guerra de Pablo Escobar y el Estado, y de las luchas entre las bandas de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.

“Nos acostumbramos a estudiar a cien metros de las balaceras”, cuenta Jonatan Tamayo Pérez, de 32 años y electo senador de la República.



Se separó de sus hermanos cuando su madre murió, pues cada uno cogió un camino diferente. Su hermano mayor se fue con su abuela, su hermana con una tía y a los menores se los llevaron a un internado. "Yo quedé con mi papá que se consiguió una mujer. En ese momento me tocaba con Dios o me quedaba solo", menciona.

Empezó a aventurar en las calles y a vender frutas. Fue ahí cuando conoció la trova, la cual le ha permitido llegar a ser lo que es "como humorista y ahora como congresista", sostiene.



Por la venta de mangos en las calles y por su baja estatura, de apenas 1,61 centímetros, lo clientes lo empezaron a llamar “manguito”, de donde tomó su nombre artístico como trovador.

Estudió en uno de los mejores colegios privados de Medellín, el Instituto Ferrini, gracias a que un periodista de Caracol Radio lo apoyó. De adolescente empezó a trovar en bares y discotecas, pensando que estaba en lo correcto, pero después se dio cuenta que no eran los lugares adecuados para él.



Entonces empezó a crecer espiritualmente. Es creyente en Dios, no toma y no fuma, pese a que en los escenarios son normales los ofrecimientos del público, mientras disfrutan de sus trovas.

Asegura que es el humorista más joven en ganar el concurso de Sábados Felices, también ganó el show de Don Francisco, en México, y tiene el récord de la trova. Su humor lo ha llevado por varios países del continente, entre ellos, Paraguay y Argentina.



Desde los 14 años se radicó en el Meta, donde se casó con una llanera con la que tiene cuatro hijos, de diez, ocho, seis y un año. "¡Uy, pero le rinde!", apunta el periodista. “Sí", sostiene con una gran sonrisa y agrega “que quede eso en la entrevista”. Uno de sus hijos es trovador y ganó el año pasado el Festival de Trova Internacional.

El humorista nacido en la comuna trece Medellín, pero adoptado por el Meta, dice que creará el Ministerio del Deporte y el Viceministerio de Artes. Foto: Hernando Herrera / EL TIEMPO

Estuvo mucho tiempo ligado al programa de televisión Sábados Felices, pero los humoristas que trabajan ahí tenían que estar mucho tiempo en Bogotá y “nosotros somos aventureros. Hoy estamos acá y de pronto salimos tres meses para Suramérica a hacer presentaciones", menciona.



Ahora ya no se presenta cada ocho días en el programa, pero a veces va como invitado especial. Con 14.885 votos, y tercero en la Lista de la Decencia, fue elegido como senador, gracias a la gran votación que obtuvieron Gustavo Bolívar y Aída Avella. Los mayores votos los alcanzó en el Meta (7.714) y Bogotá (3.511), también obtuvo algunos en Estados Unidos.

Apenas 585 ciudadanos votaron por el humorista en Antioquia. “La verdad es que no trabajamos en Medellín, lo hicimos en Villavicencio y el Meta, departamento al que le debemos todo”, reconoce.



‘Manguito’ afirma que llega al Congreso sin deudas con nadie. Reconoce que lo apoyaron el humorista Chester, el cantante de música llanera, Javier Manchego, y otros artistas y deportistas que no quieren aparecer, “pero que en algún momento se han sentido humillados y extorsionados para poder trabajar en un cargo público o para representar el Meta”.

“En el extranjero uno siente orgullo de que le hablen de Juanes, Carlos Vives, James Rodríguez o Falcao García, pero es muy deshonroso cuando mencionan a los políticos, pero no es por la política sino por la politiquería”. Esta fue una de las razones por las que se apuntó para ser congresista. Según él, el país necesita que un artista los represente.



“Allá (en el Congreso) toca legislar por todo, pero tenemos una bandera que es el arte y el deporte”, elementos importantes para el tejido social. Quiere crear el Ministerio del Deporte y el Viceministro del Arte, y sostiene que el país necesita a alguien sano.

— ¿Va a apoyar a Gustavo Petro?

— La Lista de la Decencia la conformamos los de ASI, UP y MAIS, vamos a ver qué viene para el país y que sea la voluntad de Dios.



Su sueño es que los jóvenes no se involucren en las drogas o se pierdan en las calles, por el contrario quiere apoyar a los niños que desde los nueve años cantan o tienen una capacidad artística o deportiva, generándoles oportunidades.

