Bucaramanga acogió a Duque al son de la música

Una calle contigua al parque Bolívar, en el centro de Bucaramanga, fue el lugar elegido para el encuentro del candidato presidencial Iván Duque con sus seguidores de la capital santandereana.

A las 2:40 de la tarde, tras cumplir una cita con los medios de comunicación de la ciudad, el aspirante presidencial del Centro Democrático llegó al lugar donde bajo un sol destellante, centenares de ciudadanos de todas las edades lo esperaban al son de la música que sonaba en varios altoparlantes dispuestos a lo largo de unas cuatro cuadras.



Varias pancartas se elevaban para darle la bienvenida al candidato de una coalición de centroderecha, encabezada por el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.



Entre la multitud resaltaban, vestidos con camisetas de color verde militar y letras amarillas, miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares, quienes entre aplausos y vivas reiteraron su apoyo a quien creen va a defender la dignidad del trabajo militar.



“Queremos el respeto al honor militar, no toleramos el constante atropello contra la dignidad de los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia”, dijo un sargento retirado del Ejército, quien desde mediodía esperaba la llegada de Duque.



Dentro de la comitiva que acompañó al candidato presidencial iba el exprocurador Alejandro Ordóñez, natural de esa tierra santandereana, uno de sus escuderos en esta campaña.



A su paso, Duque, rodeado por su grupo de escoltas, atendió a quienes le pedían selfis. También saludó a otros que le extendieron su mano para confiarle su voto el próximo 27 de mayo, día en el que según el aspirante, “viene la victoria en primera vuelta”.



Ya en tarima, el candidato, de 41 años, vestido con jean y camisa blanca, levantó su voz para dirigirse al público, al que le dijo “que el precepto de la justicia es que el que la hace la paga”. Frase que terminó siendo coreada una y otra vez por sus seguidores.

El discurso no fue largo, tardó unos 40 minutos. Frente a la multitud reiteró que “derrotará el continuismo y el socialismo del siglo XXI”.



Claudia Toloza llegó desde San Gil para acompañar al candidato. “Voy a votar por él, es un hombre muy inteligente. Es agradable su juventud”, señaló la ciudadana.

La manifestación pública fue organizada por el comité directivo de la campaña en Santander, departamento donde esperan alcanzar unos 500.000 votos en los comicios del 27 de mayo.



De acuerdo con el politólogo Julio Acelas, en Santander el voto de opinión podría estar inclinado hacia el candidato del uribismo. “En este departamento, la opinión es conservadora, no se necesita comprarla”, señaló el experto.

Cierre de campaña

En solidaridad con los afectados por la emergencia en la presa de Hidroituango, que ya deja un considerable número de damnificados en Puerto Valdivia, Antioquia, el candidato Iván Duque canceló el cierre de su campaña en Medellín, previsto para este viernes.



En vez de actividades proselitistas, Duque estará en Antioquia para ofrecer su apoyo a las personas damnificadas por esta catástrofe.



El candidato uribista reiteró su compromiso con el desarrollo energético y productivo del país, porque “en Colombia por muchas que sean las dificultades, se construye y no se destruye”.

BUCARAMANGA