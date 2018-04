Quieren expulsar del país a israelíes que ofendieron a policías

Las autoridades colombianas trabajan en la ubicación de cuatro ciudadanos israelíes que fueron hallados consumiendo sustancias psicoactivas en las playas de Bocagrande, en Cartagena.

Los israelíes, de acuerdo con la Policía de Cartagena, se encontraban en una carpa de esas playas el pasado sábado 21 de abril, cuando fueron llamados por uniformados que custodian la zona al percatarse de que estaban fumando marihuana.



En ese momento, los extranjeros lanzaron varios improperios contra los uniformados. En un video se aprecia cuando uno de estos, con un español poco fluido, les dice a los policías: “El ‘cartel’ les paga a ti el ‘cartel’ de Colombia y tu no haces nada”.



En el video también se ve cuando las autoridades de manera respetuosa se dirigen a los hombres para solicitarles su documentación y exigirles que no fumen marihuana en el espacio público, a lado de familias y niños que disfrutan de un día soleado.



Como respuesta, el grupo de turistas, conformado por tres y una mujer, les dicen vulgaridades a los agentes.



“Falso maricones… pobrecitos, ¿tienes hambre, pobrecitos? No hay comida”, dicen los israelíes.



“Quiere comida, no hay comida”, le dice de manera despectiva uno de los hombres a los agentes que les exigen que no consuman droga en la playa.



Posteriormente, los uniformados expulsan de la playa a los israelíes.



El brigadier general, Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que luego de que los uniformados los reconvienen, los israelíes se manifiestan de manera despectiva contra los policías, quienes de manera infortunada no cumplieron con la aplicación del Código de Policía.



El comandante Poveda agregó que se está trabajando en la identificación de estos extranjeros y que, incluso, ya se logró establecer la de dos de ellos.



De hecho, EL TIEMPO conoció que uno de los identificados es Ben Baruch, quien es señalado de agredir con palabras vulgares y con frases de grueso calibre, en un pésimo castellano, a un grupo de agentes de la Policía que evitó el consumo de drogas en plena paya de Bocagrande, por parte Baruch y un grupo de israelitas.



Durante el requerimiento de la Policía, Baruch les dice: “A este le pago un millón 100 para qué, para ser maricón.”



La Policía, dijo el comandante Poveda, está trabajando de manera conjunta con Migración Colombia con el objetivo de tomar medidas a la salida del país o para expulsarlos de Colombia, en el caso de ubicarlos antes.



“A quien venga a contrariar las normas colombianas, el Estado lo puede devolver a su país”, añadió Poveda.



Las autoridades de Migración Colombia en Cartagena aseguraron que ya tienen identificados a los agresores que aún no salen del país.



De otro lado, la Policía de Cartagena agregó que en el caso de que los israelíes ya hayan abandonado el país, las autoridades a través de Migración Colombia pueden tomar medidas para que estas personas no puedan volver a ingresar al territorio nacional.



NACIÓN y CARTAGENA

