Reclaman a Isagén que responda por daños en vía Bucaramanga-Barranca

El nido de coluviones, en permanente movimiento, ubicado en el Cerro La Paz, ha sido la causa histórica del cierre constante que ha padecido durante más de 50 años la vía Bucaramanga- Barrancabermeja, las dos ciudades más importantes de Santander.

Sin embargo, la presencia de la conocida falla geológica y sus repercusiones fueron ignoradas cuando se decidió trazar por esa zona la vía sustitutiva que construyó Isagén para remplazar el tramo del antiguo carreteable, que quedó bajo las aguas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso (Hidrosogamoso).

El colapso, que desde mediados del pasado mes diciembre padece la movilidad en el kilómetro 31, en el sector conocido como Mata de Cacao, corroboró las insistentes advertencias que expertos, como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, lanzaron sobre los riesgos que se corrían al hacer una gigantesca inversión en la construcción de la ruta en ese terreno altamente inestable.



Isagén pudo haber escogido una alternativa de trazado por fuera de esa área. Pero, con el visto bueno del Invias, optó por adelantar la obra de 150 mil millones de pesos sobre la falla geológica, la cual, hoy por hoy, atizada por las lluvias, no ha dejado de moverse, y con ello ha desencadenado gigantescos deslizamientos de tierra que mantienen en vilo la conexión entre las dos ciudades.

A mediados de diciembre se cerró la vía por un gran deslizamiento de tierra. Foto: Cortesía Gobernación de Santander

Ni los filtros, ni los muros de contención ni terraplenes, anclajes y arborización han servido, ya que la mayoría de obras de mitigación, han quedado en el piso.



Frente a la situación que ha generado un fuerte impacto social y económico, líderes gubernamentales han señalado como principal responsable a la empresa generadora de energía, a la cual han instado para que responda.

“Aquí, si hay un culpable y lógico tiene que responder, es Isagén. Sin embargo, ellos van a responder por la obra, pero quién le responde realmente a las comunidades, a los transportadores, a los santandereanos, pues nadie, y ese es el gran problema (…) El gobierno de turno también sabía, entonces, porqué le permitieron a Isagén hacer una vía sustitutiva por una zona que geológicamente iba a presentar los problemas que está registrando”, cuestionó Darío Echeverri, alcalde de Barrancabermeja.



Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, señaló que para efectos de este reclamo se debe generar un frente común.

"Isagén no tiene sino una salida, responde o responde. Aquí estamos en el tema de los buenos términos e Isagén debe acudir a este llamado y va a responder porque tiene una responsabilidad en este diseño", indicó el mandatario.



Tras una mesa de trabajo interinstitucional que tuvo lugar el pasado miércoles en Bucaramanga, el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Leonidas Narváez, reiteró que el acta de entrega de la vía sustitutiva por parte de la empresa generadora de energía y el Invias, tiene una cláusula de estabilidad y compromiso con esa estructura, la cual instan a que se cumpla y se restablezcan los gastos económicos que se han tenido.



"Si bien, lo que ocurrió es un hecho de la naturaleza, no es un hecho desconocido, es un hecho que se tenía claramente identificado y por eso Isagén debe cumplir con las cláusulas que se acordaron en el acta de entrega", dijo el funcionario de la ANI.



Sobre las críticas que han resurgido por las fallas en la obra, el director de Hidrosogamoso, Juan Esteban Flórez, aclaró que existe una garantía por la vía y que se ha respondido por ella.



“Una vez se entregó la vía al Invías (un tramo en el 2014 y otro en el 2015) se registró el compromiso de garantía por cinco años asociada a los temas de diseño y construcción del tramo de 11 kilómetros, pero la situación actual corresponde a un fenómeno natural de un coluvión”, justificó el funcionario.



En cuanto a las advertencias que anticiparon lo que está ocurriendo, Flórez apuntó que en su momento un estudio contratado con un grupo de expertos internacionales avaló el trazado.



"Nosotros escucharemos y evaluaremos alternativas, siempre lo hemos hecho, y actuaremos de acuerdo con el marco legal y lo definido en responsabilidades", apuntó el director de Hidrosogamoso.



Entre tanto, las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y Barrancabermeja, a través de una veeduría cívica conjunta, han pedido que se planteen desde el Gobierno Nacional soluciones definitivas que no impliquen más pérdida de recursos en las inversiones para trabajos de reparación en ese mismo tramo.



“Vemos desafortunado seguir invirtiendo recursos en la vía actual. Hay que dar una solución inmediata, pero a largo plazo es mejor buscar otra vía y no quedar sin paso definitivamente, porque esto está generado pérdidas diarias incalculables”, precisó Andrés Felipe Galarza Layton, de la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.



Según la ANI, las soluciones definitivas están dentro del marco de las inversiones de la Concesión Ruta del Cacao, que incluye la construcción de una nueva vía por una zona diferente, entre el tramo de Puente La Paz y Lisboa, pasando por Santa Rosa, con dos túneles que permitirá el tráfico entre ambas ciudades.



Esta solución tendrá operación hacia finales del 2020, pero, mientras tanto la operación en la vía tendrá a corto plazo una solución. En ese sentido, el próximo 31 de enero el concesionario entregará pavimentado el tramo Mata de Cacao, sector donde se generó el derrumbe, como consecuencia de la falla geológica.



Asimismo, se estableció que en los próximos días la ANI y el consorcio Ruta del Cacao definirán en cuántos meses se podría habilitar, sin restricciones de horario ni de peso vehicular, el paso por el sector afectado.

