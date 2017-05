Jarillones sirven, pero 13 barrios están inundados

La Virginia (Risaralda). En un vehículo de tracción animal, Damaris Bedoya comenzó a sacar en la mañana de ayer sus electrodomésticos de la humilde vivienda que habita con su esposo, su pequeña hija y un cuñado, en el barrio El Progreso de La Virginia (Risaralda).

Las aguas del río Risaralda acechaban la casa de esta joven mujer, que lucía tranquila a pesar de la posibilidad de perder todas sus cosas por cuenta de las inundaciones que tenían en jaque a los habitantes de 13 barrios, a las autoridades y a los organismos de socorro.



Uberney López, vecino de Damaris, sí estaba intranquilo “porque en varias inundaciones se me han perdido cositas”. Él no pudo ir a trabajar este jueves para estar pendiente de que llegara uno de los carros que la administración municipal le prometió a los afectados para que trasladaran sus pertenencias a los albergues.



Unas cuadras más abajo de las casas de Damaris y de Uberney, y más cerca de los jarillones que impiden que el río Cauca anegue completamente a La Virginia, en el barrio Alfonso López, Ricardo Payán, se quejó de las motobombas para evacuar el agua. “Están usando motombombas con muy poca capacidad, se necesitan unas mejores”, sentenció.



Este septuagenario, que dice tener experiencia en materia de inundaciones “desde los 80’s”, miraba desconsolado hacia el fondo de una cuadra totalmente inundada, en la que está ubicada su casa.



“Pero la inundación también es consecuencia del alcantarillado”, agregó el hombre y precisó que las aguas lluvias causan “reflujo” y “represamiento”.



Y es que en los últimos dos días, con excepción de la mañana de este jueves, no han cesado las precipitaciones sobre el denominado ‘Puerto Dulce’ de Risaralda.



Sin embargo, una mujer que estaba cerca de Payán admitió que las basuras que arrojan algunos habitantes obstruyen las alcantarillas y los desagües.



Cuando el río Cauca, a su paso por La Virginia, alcanza niveles como el de este jueves, que superó los 6 metros, represa el río Risaralda y este hace lo mismo con la laguna de la Madre Vieja. Cuando esta se desborda inunda barrios como El Progreso, Alfonso López, San Antonio, Pedro Pablo Bello y San Carlos.



El alcalde de La Virginia, Javier Ocampo, afirmó que ninguno de los ríos se ha desbordado debido a las obras de mitigación, aunque estas no han sido culminadas en su totalidad y a las motobombas.



Ocampo agregó que los jarillones, que se construyeron después de los fenómenos de La Niña de 2010 y 2011, cuando La Virginia se inundó prácticamente toda, han cumplido con su función y han impedido que la población quede convertida en una gran piscina.



Al cierre de esta edición, en los albergues habilitados en la escuela Alfonso López, el coliseo municipal, el polideportivo de la escuela Gabriela Mistral, la escuela Los Libertadores, la escuela Ricaurte y la escuela Santander había cerca de mil familias.



No obstante, algunas familias se están autoalbergando. Para evitar colados entre los damnificados se hizo monitoreo con un dron que permitió establecer hasta donde llegaron las inundaciones.



PEREIRA