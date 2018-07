Invías insiste que Isagén debe responder por daños en vía de Santander

El Instituto Nacional de Vías (Invías) inició el proceso de reclamación sancionatorio en contra de la generadora de energía Isagén para que responda por la vía sustitutiva entre Bucaramanga y Barrancabermeja, en Santander, construida por esa empresa en virtud del convenio N° 77 de 2011 para remplazar la vía antigua que quedó bajo las aguas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso.

"Dado que Isagén, en virtud de lo contemplado en el Convenio Interadministrativo tuvo bajo su responsabilidad, el trazado, estudios y diseños y construcción de la vía sustitutiva, debe de responder por la garantía de estabilidad y calidad de la obra", precisó el Invías.

El pasado mes de diciembre este corredor vial de 11.5 kilómetros presentó un colapso en el tránsito vehicular por cuenta del movimiento de coluviones (depósito de material suelto), una falla geológica que provocó un gran deslizamiento de tierra en el sector conocido como Mata de Cacao.



"La vía sustitutiva presenta daños en diferentes sectores por los cuales Invías ha requerido a Isagén las reparaciones en garantía de estabilidad y calidad de la obra, no siendo atendidas adecuadamente con obras definitivas y estables, lo que ha motivado a que a través de su Oficina Asesora Jurídica haya iniciado el proceso de reclamación a Isagén para que responda por los daños que registra la vía", precisó la entidad.



La valoración del siniestro, y por el cual se adelanta el respectivo trámite administrativo, obedece a una cuantía de 148.000 millones de pesos, valoración que corresponde a las obras ejecutadas por Isagén, las cuales presentan daños.



Actualmente el corredor se encuentra con paso restringido a un carril en diferentes sectores, por desprendimiento de fragmentos de roca. Existe también restricción para tráfico pesado en todo el carreteable por condiciones de control en el puente Caño Seco. Los trabajos son atendidos por la Concesión Ruta del Cacao.



"El objetivo se centra en requerir a Isagén por sus responsabilidades frente a la garantía de estabilidad y calidad de la obra dado que dicho corredor vial no reúne las condiciones para la prestación del servicio público, con la correcta funcionalidad, operación y transitabilidad segura al usuario", manifestó el Invías.



Entre tanto, Isagén ha señalado que no hay ninguna notificación oficial sobre la intención de Invías de iniciar un proceso sancionatorio contra la compañía por las condiciones de la vía sustitutiva.



La generadora de energía indicó que no considera que exista evidencia técnica sobre defectos de diseño o construcción de la obra, por lo cual no comparte la posición del Instituto Nacional de Vías, sin embargo, reiteró su disposición de atender las diligencias legales que sean necesarias.



De acuerdo con Isagén, se entregó la vía sustitutiva Bucaramanga-Barrancabermeja el 1 de mayo de 2015 conforme al diseño aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y compartido al Invías.



La compañía insiste que el Invías en virtud de la recepción de la vía sustitutiva, se obligó al mantenimiento y operación de la misma.



Para Isagén, su obligación una vez entregada la vía sustitutiva, se limita exclusivamente a defectos de diseño o de construcción de la misma, hasta el 1 de mayo del año 2020.



BUCARAMANGA