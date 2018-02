Minsalud investigará proyecto social Kufu, de Postobón

El Ministerio de Salud anuncio este jueves que había solicitado a la empresa Postobón especificar el objetivo, el propósito, los avances y los resultados de las supuestas pruebas que realiza con niños de La Guajira con la bebida Kufu. Esa solicitud la hizo el pasado lunes, ante la directora de Asuntos Regulatorios de Postobón, Mariana Pacheco.



De igual manera, EL TIEMPO conoció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelanta gestiones para poder conocer a ciencia cierta lo ocurrido en La Guajira.

Alejandro Gómez, director nacional de Nutrición del ICBF, señaló que la entidad considera que la bebida no es parte de un plan nutricional. “Cuando se acercaron, les dijimos que tenían la libertad de hacerlo; nosotros no lo avalamos, no nos corresponde, pero sí sabemos que estuvieron en el territorio”, dijo Gómez, quien señaló que la cartera de Salud había oficiado a Postobón para que informe los criterios éticos y científicos de la supuesta investigación.



Los cuestionamientos sobre la bebida se desprenden de una investigación realizada por La Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación y que fue publicada por Vice Colombia.



En un comunicado, Postobón rechazó “enfática y categóricamente los cuestionamientos” del colectivo al proyecto social Kufu, que se desarrolla en La Guajira, y señaló que “tergiversan los propósitos que este tiene de contribuir al progreso de la región” y dijo no tener ningún interés comercial.



“La decisión de entregar gratuitamente la bebida en La Guajira obedece a ayudar con una intervención integral a una comunidad de tanta relevancia para el país”, insiste Postobón.



Kufu comenzó a llegar a La Guajira desde el 7 de julio del año pasado. En esa oportunidad, la empresa anunció que 3.130 menores en condición de vulnerabilidad de Nazareth, Uribia, Manaure y Riohacha recibirían de forma gratuita, durante seis meses, y como parte de su dieta diaria, dos unidades de Kufu que complementarían sus planes alimentarios.



