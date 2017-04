Abren indagación preliminar por atrasos en Vía de la Prosperidad

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, visitó este lunes la Vía de la Prosperidad, un tramo de 52,6 kilómetros que se construye entre Palermo y Guaimaro en el Magdalena, y evidenció los retrasos en esta obra, que después de 35 meses de ejecución solo lleva un 38 por ciento de avance.



Por este motivo, la Procuraduría abrió una investigación preliminar por la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, otros funcionarios del Departamento, entidades del orden nacional y particulares, quienes deberán explicar a qué obedecen los retrasos en la mencionada obra.

Carrillo dijo que en esta vía, que tiene un costo de 466.000 millones de pesos, ya se ha desembolsado el 52 por ciento del presupuesto asignado, incluyendo un anticipo por más de 64.000 millones de pesos, equivalente al 15 por ciento del valor total del contrato.



También aseguró que llamó la atención de la Procuraduría que aunque el contrato 617 de 2013 celebrado entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, cuyo objeto es la construcción de una vía marginal al río Magdalena que conecte a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guaimaro, termina el próximo 7 de noviembre, a la fecha el Departamento no ha tomado las acciones contractuales correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución de dicha obra.



“Para la Procuraduría General de la Nación no ha sido posible constatar que la Gobernación del Magdalena haya atendido con diligencia las numerosas observaciones hechas durante la ejecución del contrato por el Instituto Nacional de Vías y el Departamento Nacional de Planeación, vinculados a la ejecución de la obra por el compromiso de recursos de la Nación, mediante el convenio de cooperación No. 649 de 2013, suscrito con la Gobernación”, expresó Carrillo.



Agregó que se ha podido comprobar “una falta de diligencia” con respecto a la solicitud hecha el pasado 9 de diciembre por el Consorcio ICI, interventor de la obra, de imponer una multa al Consorcio Ribera Este por el probable “incumplimiento del programa de inversiones del contrato”.