Autoridades investigan posible suicidio de dos menores en La Guajira

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, dos menores, fueron halladas muertas dentro de una vivienda, en el municipio de El Molino, en el sur del departamento de La Guajira.

Las menores tenían 17 y 13 años de edad, eran primas y se encontraban compartiendo en una de las habitaciones cuando fueron encontradas por su abuela, tras sentir detonaciones. Cada una registraba un impacto de bala a la altura del pecho.



De acuerdo a lo señalado por el comandante de Policía Guajira, coronel José Wilmer García, las versiones preliminares indican que se trató de un suicidio, y todo parece indicar que existe un caso de violencia intrafamiliar que conllevó a que las menores tomaran la fatal decisión.



“Queremos establecer básicamente si estas dos personas tomaron la decisión de suicidarse de manera conjunta o si después de haberle quitado la vida a una, la otra haya reaccionado de esta forma”, dijo.

Una de las preocupaciones de las autoridades es que el arma utilizada no aparece y la escena del hecho fue totalmente alterada por familiares, amigos y diferentes personas que ingresaron al sitio tras conocerse la noticia.



“Estamos tras la búsqueda del arma, tenemos entendido que se trata de un arma familiar por lo que estamos tratando de ubicarla”, sostuvo el comandante de Policía de La Guajira.



Así mismo, señaló que están a la espera de los resultados de una prueba que va a determinar si una de las menores manipuló o no el arma de fuego.



De acuerdo a lo que se ha podido conocer, en la red social de Facebook quedaron varios mensajes de una de las jóvenes enviados a una de sus amigas en los que asegura que “esta será su última semana y en la próxima no se encontraran nuevamente”. Además, fue encontraba una fotografía en la que una de las menores portaba un arma, la cual al parecer sería utilizada para cometer el suicidio.



Hasta el momento, las autoridades descartan que las menores estuvieran jugando con la tabla Guija o el juego de la Ballena azul, de acuerdo a las múltiples especulaciones que ha generado el caso.

RIOHACHA