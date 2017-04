Investigan si muerte de niña se relaciona con juego la 'ballena azul'

Integrantes del CTI de la Fiscalía adelantan labores de investigación para esclarecer el presunto suicidio de una adolescente de 13 años, que habría perdido la vida dentro de un mortal juego viralizado en redes sociales que se conoce como la 'ballena azul’.



El cuerpo sin vida de esta joven fue hallado el pasado martes, 18 de abril, en el patio de una vivienda del barrio Bellavista, del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. Según Medicina Legal, la muerte se produjo por ahorcamiento, que la propia menor de edad se habría propinado.

Según la madre de esta adolescente, Maylen Villamizar, al parecer el acto que segó la vida de su hija correspondería a un escabroso juego llamado la 'ballena azul’, que consiste en superar una serie de retos durante un período de 50 días que controla un anónimo por medio de redes sociales.

“Hasta ahorita no entiendo la razón por la que mi niña haya tomado esa decisión tan cruel. Eso fue en un acompañamiento que duró 50 días, en los que ella no obró sola. Una vez me preguntó cuántas horas componen esa cantidad de días. Otro día me preguntó si existían las ballenas azules o si se podía comer 20 huevos crudos, también me preguntó si la gente que se suicida era valiente o no”, relató.

Tan pronto se realizó el levantamiento del cuerpo, las autoridades, aferradas a los móviles del hecho, tratan de establecer si alguna persona cercana de la familia de la víctima habría inducido el deceso de esta adolescente. En poder de la Fiscalía reposa el celular de la madre, por medio del cual la menor habría establecido comunicación con los presuntos responsables.

“Recuero también que yo encontré en mi celular que ella utilizaba cuando yo dormía los pasos a seguir que le enviaron sobre cómo atar una soga (…) El rayonazo que mi hija tenía se lo hizo antes de morir, con una aguja. O sea, esto fue un proceso bien dirigido, muy minuciosamente. Cada día envían un reto y la escuchaba decir en voz alta que había pasado el reto, porque tenía que decirlo en ese tono de voz”, dijo Maylen Villamizar.



Otra indicio que vincularía el deceso de esta adolescente, la menor de tres hijos, con este juego virtual originario de Rusia, obedecería a las constantes publicaciones que realizaba en su cuenta personal de Facebook en vísperas de su muerte, las cuales evidenciaban un seguimiento en imágenes a los retos que supuestamente debía enfrentar.

