Investigan hurto de un camión de basura en Armenia

07 de abril 2017 , 08:49 a.m.

07 de abril 2017 , 08:49 a.m.

Asombradas están las autoridades en el Quindío tras el hurto del que fueron víctimas dos operarios de un camión compactador de basuras de las Empresas Públicas de Armenia (EPA) a las afueras del relleno Andalucía, ubicado entre los municipios de Montenegro y La Tebaida (Quindío).



En la noche del jueves, a las afueras del depósito de basura, cinco hombres armados interceptaron el vehículo y amordazaron a los operarios, el conductor y un ayudante, y solo dos horas después estos pudieron liberarse y llegar hasta el relleno para denunciar lo sucedido.



El gerente de EPA, Carlos Alberto Hurtado, contó que “el vehículo fue rastreado hasta la vía Quimbaya - Alcalá (Valle del Cauca). Ya con las denuncias la Policía se encarga del caso a ver qué se puede lograr”.



El camión doble troque recolector de basura está avaluado entre 300 y 400 millones de pesos. Fue adquirido en 2012 y hace parte de la flotilla de 13 vehículos con los que EPA presta el servicio de aseo en la capital quindiana. Este camión tiene capacidad para recoger unas 40 toneladas de basura al día.



El director jurídico de EPA, Javier Roa, informó que, los operarios fueron retenidos durante una hora y media. “Frente a esta contingencia, la empresa garantiza la prestación del servicio con los nuevos equipos que trajimos este año, no obstante hacemos un llamado para que nos avisen de cualquier noticia que tengan de este vehículo que es demasiadamente grande y no entendemos cómo se lo llevaron”.



Indicó que las autoridades han desplegado operativos en los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Y aunque el vehículo está dotado con GPS “hemos detectado que este sistema fue manipulado y nos está enviando señales falsas, creemos que el vehículo continúa en marcha o ya lo están desvalijando. EPA ya tomó las medidas para hacer efectiva la póliza y solicitar la indemnización a la que tenemos derecho”.



Uno de los operarios de EPA, Diego Isaza, manifestó que “uno no puede hacer nada en ese caso porque eran cinco personas armadas”. Comentó que “ahora la gente tiene que tenernos un poco de paciencia porque un carro de estos es mucho lo que se utiliza”.



El subcomandante de la Policía en el Quindío, coronel Freddy Correa, señaló que “muy pronto vamos a tener resultados de ese vehículo, pudo ser hurtado para el tema de repuestos”.



ARMENIA