Se registró nuevo ataque contra vivienda en Barrancabermeja

Un nuevo atentado con un artefacto explosivo lanzado contra una vivienda se registró esta mañana en el barrio Las Ferias de la ciudad Barrancabermeja (Santander).

El capitán Elkin Gustavo Morantes, comandante de la estación de Policía de esa población, indicó que está por establecerse si se trató de una granada.

De acuerdo con las autoridades, que aún no confirman los móviles del atentado, no hay registro de personas que hayan resultado lesionadas por la detonación del artefacto.



“Las personas de la vivienda manifiestan no tener ningún tipo de amenaza en su contra”, señaló el oficial de la Policía.



La alcaldesa (e), Francy Álvarez, lamentó el nuevo hecho de violencia de este tipo que se registra en menos de un mes en el área urbana de esa población.



“Este hecho empaña una vez más la tranquilidad de los barranqueños. Todo es materia de investigación. Solo sabemos que fue un artefacto que estalló en una vivienda, no se conocen los móviles ni se tienen identificados los sujetos que pueden estar detrás de la comisión de este hecho”, precisó la funcionaria.



El pasado 20 de junio se registró la explosión de una granada que fue lanzada contra un billar en el barrio 20 de Agosto en el nororiente de Barrancabermeja, que dejó siete personas heridas.



BUCARAMANGA