Río Cauca causa inundaciones en La Virginia, Risaralda ​

Cerca de 200 personas ya han sido evacuadas a albergues temporales y el número puede aumentar si el cauce del río sigue creciendo.



En los barrios Las Américas, San Antonio y La Playa, entre otros, el agua se mete a las viviendas por reflujo, es decir, el alcantarillado no las evacúa.



En la noche del miércoles el Consejo municipal de gestión del riesgo de desastres acordó que se declararan la alerta roja y la calamidad pública.



Cabe recordar que el fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011 causó inundaciones en prácticamente todo ese municipio. Tras esa emergencia se construyeron unos jarillones, que no han tenido una prueba de fuego, que podría ser la actual ola invernal.



“Con los jarillones que están en prueba no sabemos a qué nivel se pueda inundar La Virginia”, confesó el gobernador Osorio.



El alcalde de La Virginia, Javier Ocampo, ha recalcado que para conjurar la probabilidad de las inundaciones en la población se deben ejecutar obras por cerca de 60 mil millones.



Además, para que la intensa temporada invernal no los coja 'con los pantalones en la mano', el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, declaró ayer la calamidad pública para los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.



“Se tomó esta decisión específicamente por el sector de Planadas en Santa Rosa de Cabal donde se están desprendiendo alrededor de 200.000 metros cúbicos de tierra que podrían caer a la quebrada San José (afluente del río Otún) y aguas abajo afectar sectores de estos tres municipios”, explicó el gobernador.



La declaratoria de la calamidad pública servirá para ejecutar con más celeridad las obras de mitigación que se necesiten en el sector de Planadas.



Salazar aclaró que esta figura se decreta con el fin de realizar acciones de prevención y respuesta y no para causar pánico en la comunidad.



Y es que las autoridades estiman que unas 3.043 personas estarían en condición de riesgo por cuenta de las lluvias en esos tres municipios.



Además de dicha declaratoria, el mandatario departamental anunció que se decretó la alerta naranja en los 14 municipios del departamento “con el fin de tener capacidad de respuesta ante las emergencias”.