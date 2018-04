Denuncian intimidaciones a pescadores de Ciénaga Grande de Santa Marta

El personero de Pueblo Viejo, Jorge Pérez, denunció este jueves que varios pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta han sido víctimas de robos e intimidaciones, mientras realizan sus faenas, por hombres armados.



"La comunidad de pescadores está muy preocupada porque salen a sus faenas de pesca en la Ciénaga Grande y se encuentran con unos tipos armados, dicen que andan con revólveres y pistolas. Les han robado varios motores", dijo Pérez.

Aseguró que los pescadores son despojados de todos sus implementos de pesca, la canoa, el motor y luego los tiraron al agua.



El hecho más reciente ocurrió el pasado martes. "Al último que le ocurrió eso le dijeron que no volviera porque iba a haber muerto", agregó Pérez.



El funcionario manifestó que estos hechos vienen ocurriendo desde hace varios meses y han sido denunciados por los pescadores de la Ciénaga Grande en reuniones con las autoridades. Alrededor de cinco casos han sido denunciados ante la Fiscalía.



"El llamado es a que las autoridades a nivel departamental y la Armada o quien tenga la competencia busquemos la salida a esta situación para que no siga ocurriendo y la población no se sienta intimidada", expresó Pérez.



Estos hechos se han presentado, según el Personero, en sectores de la Ciénaga Grande como la zona de Caimán y cerca de la desembocadura de río Frío.



SANTA MARTA