Interno y Movich invitan a cenar por una causa social

En su programa de responsabilidad social ‘Cocina Incluyente’ el hotel Movich de Barranquilla celebra hoy una nueva cena especial con enfoque social.



Se trata de un banquete, servido dentro del bello restaurante del Movich, y preparado por los más representativos chef del país.

El invitado especial para esta noche será el chef cartagenero Charlie Otero quien cocinará en nombre de las 180 reclusas del Restaurante Interno de Cartagena, el primer restaurante abierto al público dentro de un penal en Latinoamérica, y el segundo en el mundo después del restaurante de la cárcel de Milán, en Italia.



“Hoy, desde muy temprano estaré cocinando junto a Johnny Caballero. Será una cena a cuatro manos, y lo recaudado será para las reclusas del restaurante Interno de Cartagena, un lugar donde se cocinan sueños de libertad; un lugar en el cual aprendí el verdadero sentido de la libertad. ¡Están cordialmente invitados!”, dijo el carismático Charlie Otero.



El Restaurante Interno, ubicado dentro de la Cárcel para mujeres de San Diego, en el Centro Histórico de la Ciudad Heroica tiene como fin capacitar a las reclusas en alta cocina y atención al público.



“El objetivo del restaurante es generar unas condiciones más dignas para las reclusas y las pos penadas también”, agregó Luz Díaz, coordinadora del restaurante.



Interno es una oportunidad para las reclusas que no solo aprenden y perfeccionan sus técnicas de cocina sino que además se capacitan en servicio al cliente, en creación de empresa y en huerta- porque la cárcel tiene su propia aula de cultivos-.

Una vez las reclusas recuperan la libertad salen expertas en alta cocina y tiene sus propios negocios o trabajan en restaurantes.



Esta noche, por estar privadas de la libertad ellas no podrán cocinar para los comensales barranquilleros, pero estará uno de sus maestros: Charlie Otero.



“Llevo dos años aquí y el restaurante ha sido la oportunidad pare ver con optimismo el futuro: comencé trabajando en la huerta, luego aprendí de panadería, después pasé a oficios varios en el restaurante y luego me capacité en el manejo de todos los utensilios de cocina y atención al público, ahora soy la responsable de preparar el arroz de coco… todo gracias a Luz, Charlie y todas las chicas que me han tenido paciencia y me han ayudado… acá somos familia”, narra Silvia Rondón que además gracias a su trabajo en Interno pudo enviar dinero a sus hijos en casa.



Así nació Interno



Pero atrás de esta inmensa labor social está La Fundación Teatro Interno creada por la actriz y modelo Johana Bahamón que viene capacitando hace 5 años a reclusos en todo el país.



"Escuché de la apertura de un restaurante en una cárcel de Milán (Italia) atendido por los reclusos. Empaqué maletas y me interné varios días en ese lugar para conocer los detalles", señala Bahamón, que realiza trabajo social con las comunidades carcelarias del país.



En Milán, aprendió todo sobre seguridad y capacitación de los reclusos, servicio al cliente y cómo plantear una propuesta gastronómica novedosa. Después de recorrer el país encontró que en la cárcel de San Diego, ubicada en un rinconcito del exclusivo Corralito de Piedra, atestado de restaurantes de alta cocina y con una oferta gastronómica global, había una oportunidad de un negocio con altura y con un enfoque social.



Interno abrió el 15 de diciembre de 2016.



Pero el restaurante es además un constante laboratorio de aprendizaje para ellas, y en este año y medio han recibido la visita de grandes chef de todo el mundo que les han enseñado los secretos de la gran cocina.





