Essmar inspeccionó infraestructura de acueducto y alcantarillado

Paredes agrietadas, fugas en las válvulas y tuberías y una notable falta de mantenimiento de los equipos fueron las principales falencias encontradas en la infraestructura de acueducto y alcantarillado por el equipo de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), que asumió desde el martes la operación de estos sistemas con su aliado estratégico Veolia-Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.



La gerente de la Essmar, Ingrid Aguirre, quien hizo un recorrido, en compañía de un grupo de periodistas, por las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de Mamatoco, la estación de bombeo de aguas residuales Norte y la estación de rebombeo de Gaira, dijo que “lo que podemos observar son ruinas, abandono y que efectivamente no hay mantenimiento en las infraestructuras”.

En Mamatoco el hallazgo más grave fue en la cámara de llegada del río Piedras, cuyas paredes están agrietadas y en riesgo de colapsar, lo que podría ocasionar un desabastecimiento de agua potable en el 40 por ciento de la ciudad.



“El muro está en dirección de volcamiento, vamos a hacer un refuerzo en la cimentación y a su vez garantizar que la estructura no vaya a colapsar”, dijo el director de acueducto de la Essmar, Luis Felipe Gutiérrez, y agregó que también van a hacerle mantenimiento a algunas válvulas porque han detectado pérdidas del líquido.



En la estación de bombeo de aguas residuales Norte, que recolecta las aguas residuales provenientes de Gaira, El Rodadero y Santa Marta y las bombea al emisario submarino, encontraron fugas en las tuberías, cables sueltos en la zona de bombeo y que los cribados – que retienen los residuos sólidos para evitar que ingresen a las bombas- no están funcionando en un ciento por ciento.



“Los planes de mantenimiento que hemos revisado acá no se han ejecutado a cabalidad (…) Por la falta de mantenimiento preventivo en el desarenado de los tanques y la parte electromecánica, las bombas han fallado y por eso se han presentado situaciones de emergencia que han ocasionado los reboses en la carrera primera y zonas bajas de Santa Marta”, dijo el director de alcantarillado de la Essmar, Orlando Vélez.

Un hueco en la loza superior del tanque de almacenamiento de la estación de rebombeo de Gaira fue denunciado por Essmar. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO



En la estación de rebombeo de Gaira se observó un hueco en la loza superior del tanque de almacenamiento y que las bombas están en mal estado. “Hay que hacer una contingencia para evitar problemas de suministro (…) Ya tenemos un estudio de patología del tanque, vamos a proceder a incluirlo dentro del plan de inversiones de la Essmar y su aliado estratégico, pues la idea es empezar pronto con este tipo de acciones”, expresó Gutiérrez.



Tras el recorrido, Aguirre dijo que esta semana seguirán haciendo visitas a la infraestructura, que comprende 176 puntos, para hacer un diagnóstico de su estado y priorizar cuáles requieren soluciones inmediatas para que no se afecte la prestación del servicio.



“Esta primera fase comprenderá la estabilización del sistema y luego haremos los planes de inversiones para mostrar en tres o cuatro meses resultados de estas victorias tempranas y que podamos mostrarle a la ciudad que sí se pudo (…) Quiero decirle a toda la comunidad que hoy mismo no vamos a dar resultados, esto es un proceso y poco a poco iremos mostrándole los resultados a la ciudad”, expresó Aguirre.



La funcionaria dijo que el 90 por ciento del personal que está trabajando en la Essmar estuvo vinculado a Metroagua, el antiguo operador, y que hay un grupo de 40 expertos que trajo Veolia para supervisar y apoyar la operación.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta