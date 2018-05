Aplazan cierre de 1,5 kilómetros de Playa Blanca en Cartagena

El recién electo alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, aseguró que antes de tomar decisión alguna sobre el cierre de un fragmento de Playa Blanca como lo ha ordenado el Ministerio de Medio Ambiente, este ministerio deberá consultar con las comunidades negras de la isla de Barú, donde se encuentra el Balneario.

Hoy, arranca el cierre de 1.5 kilómetros de la zona norte del popular balneario de Playa Blanca por disposición del Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de recuperar una parte de la playa como zona para el desove año a año de las tortugas Carey, una especia en vía de extinción.



“Hoy no existe acto administrativo emanado por el ministerio correspondiente y no conocemos las razones, consideramos que antes debe haber una concertación con el ministerio de medio ambiente y las comunidades de Barú”, dijo el mandatario de los cartageneros.



“Estamos ante una arbitrariedad cerrando playa blanca, ¿Por qué no cierra el Decamerón sino esa zona?… ahí hay razones privadas. Los comerciantes de Playa Blanca también somos protectores del medio ambiente y no compartimos que funcionarios tomen decisiones sin consultar con las comunidades negras de la región como lo ordena la Ley”, aseguró Wilman Herrera Imitola, abogado defensor de las comunidades insulares de Cartagena.