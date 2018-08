Indignación en San Jacinto por comparendo al juglar Adolfo Pacheco

El festejo del cumpleaños número 78 del maestro Adolfo Pacheco, autor de cerca de 200 canciones, entre ellas El Viejo Miguel, La Hamaca Grande, El Mochuelo, Mercedes, entre otras, terminó de manera abrupta y accidentada cuando la celebración estaba en su mejor momento.



Sacando a relucir disposiciones del nuevo Código de Policía, el subteniente Juan Pachón, actual comandante de la estación de Policía de San Jacinto, irrumpió de manera sorpresiva en la finca La Hamaca Grande, a menos de un kilómetro del pueblo y de propiedad del compositor, y decidió suspender el festejo y, de paso, le impuso un comparendo de 800 mil pesos al célebre juglar de los Montes de María.

Según el uniformado, el compositor sanjacintero estaba celebrando una fiesta particular en la que no podía vender licor ni comida, y por tal motivo decidió suspender la celebración a pesar de que los invitados le manifestaron que Pacheco no estaba vendiendo licor sino que entre todos los asistentes se había sellado un compromiso de retribución económica para garantizar un trago de buena calidad.



Tampoco el agente policial escuchó el clamor de los asistentes para que tuviera en cuenta el nombre del cumplimentado y su prestigio a nivel nacional e internacional.



Marcos Vargas, exdelegado de la Registraduría Nacional en Bolívar y uno de los asistentes, señaló que la fiesta organizada por el maestro Pacheco tenía permiso de la Secretaría del Interior del municipio y explicó que allí no se tenía la venta de licor como negocio.



“A todas las personas que fueron a felicitar al maestro se les dijo que no llevaran licor, pues alli mismo lo podían adquirir al mismo precio de venta que se consigue al por mayor, y se garantizaba que no estuviera adulterado, pues en la zona se vende mucho trago malo. No entendemos por qué el joven subteniente no atendió ninguna razón”, explicó.



El consagrado compositor, por su parte, se mostró decepcionado por la forma como fue tratado.



“Todo mundo sabe que yo festejo mi cumpleaños de esta manera. Es una manera de encontrarme con mis amigos y con otros colegas de la música, así como los compañeros de las peleas de gallo. Tengo mas de 15 años de celebrarlo, primero en Galapa y Baranoa, Atlántico, y este año quise hacerlo en mi tierra, pero no conté con suerte”, dijo.



En la celebración del cumpleaños 78 del maestro, se encontraban mas de 70 personas, entre amigos y músicos que llegaban para homenajear al juglar sanjacintero, y personalidades de la región.



“Allí nadie estaba haciendo negocio. Todo el que estaba en la finca quería escuchar las canciones del maestro de viva voz y a los otros artistas que hasta allí llegaron. Incluso, el propio saca dinero de su bolsillo para pagar sonido y los músicos acompañantes”, explicó Marcos Vargas.



Entre tanto, en el propio pueblo, las voces de rechazo por lo ocurrudo la noche del pasado 8 de agosto crecían.

“En lugar de estar molestando a nuestro máximo orgullo, porqué no actúan contra las pandillas que cada dia azotan más al pueblo y contra la venta de drogas”, dijo un habitante indignado.



El asunto tiene tan molesto al maestro Pacheco que afirmó que ese caso no ameritaba ni que se le compusiera una canción.



SAN JACINTO.