Indígenas volvieron a bloquear la vía entre Pasto-Tumaco

Después de 72 horas de la apertura de la vía Pasto-Tumaco, comunidades awá volvieron a bloquear este martes el paso y se instalaron en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas.

“Hay un bloqueo en el kilómetro 104 desde las 7:30 a. m. del martes”, informó un vocero de la Policía de Tránsito y Transporte, quien pidió a los conductores abstenerse de viajar hacia ese destino.



En ese lugar, unos 250 indígenas impiden el paso de toda clase de vehículos.

La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) aclararon que el viernes habían acordado que el 7 de noviembre se instalaría la mesa de diálogo a la que asistirían funcionarios de la Gobernación de Nariño, viceministros y directores de instituciones del Estado con poder de decisión y voluntad política, lo que no se dio.



Además, señalaron que se sienten preocupados por la presencia de efectivos de la Policía Antinarcóticos en el resguardo Chinguirito Mira, quienes harían tareas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito.



“Se mantiene la posición de adelantar vías de hecho en el departamento porque hay muchas exigencias correspondientes a las vigencias 2014 y 2015 que aún no se han cumplido”, aseguró el gobernador del resguardo indígena de Ipiales, Oswaldo Tenganá.



El viernes en la noche había sido habilitado el paso tras el acuerdo parcial pactado con el gobernador de Nariño, Camilo Romero, que en el diálogo con los líderes de la protesta recalcó que había hecho toda la interlocución posible con el Gobierno Nacional para que las solicitudes planteadas por los awá en el pasado se cumplieran a cabalidad.

Paso en la Panamericana

Más de 3.000 vehículos de carga y particulares, que por siete días estuvieron ‘varados’en la vía Panamericana, en el norte del Cauca, pudieron seguir su camino hacia el sur del pais y el continente, lo que permitió avanzar en los diálogos entre el Gobierno Nacional y voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



“Abordamos estas mesas con una premisa: decir la verdad. Yo no me voy a comprometer con lo que no podamos hacer, porque volvemos a los mismos círculos viciosos, sino en presentar soluciones con tiempo y recursos viables”, afirmó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, líder de la comisión del Gobierno.

Hay compromisos para siete proyectos productivos con inversión cercana a los $ 5.000 millones. Con la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura proponen $ 12.000 millones más, mientras que en vivienda rural, con vigencia al 2017, la propuesta es un subsidio para 1.000 familias, por $40.000 millones, y 500 mejoramientos, por $ 10.000 millones.



El pedido es que el Cric presente a los beneficiarios en actas especiales, para no sufrir lo que llaman ‘fragmentación de los pueblos’, pues el objetivo es cubrir a toda la comunidad.



Uno de los temas en los que se estarían presentando mayores diferencias es en el ambiental.



“Ya teníamos unos acuerdos y ahora afirman que se embolataron, y que hay que reiniciar el proceso (...). Sentimos que quieren controlar nuestro territorio desde los temas ambientales”, dijo Jorge Sánchez, consejero de la Cric.

Gobernadora del Valle sería interlocutora

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que representa a 48 organizaciones de estas comunidades en todo el país, se reunió con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y le solicitó que actúe como mediadora ante el Gobierno Nacional con el fin de encontrar acercamientos que permitan superar del todo la minga.



Por su parte, Toro respondió que la idea es ayudar a resolver los problemas de índole nacional, “ya que en el Valle les hemos cumplido a las comunidades con lo que nos comprometimos en el Plan de Desarrollo”.



