Indígenas denuncian ataque con arma de fuego en Barrancabermeja

Miembros de la comunidad indígena Zenú, desplazados del departamento de Córdoba que se asentaron desde hace dos años en la comuna tres de Barrancabermeja (Santander), denunciaron el hostigamiento con arma de fuego perpetrada por hombres armados en contra de tres viviendas de las 69 familias que conforman el resguardo.

Los hechos, según Wilden Antonio Velázquez, cacique indígena de esta etnia, se registraron sobre las 11:58 de la noche del pasado domingo.

“Estaba lloviendo en ese momento, cuando se ubicaron unos sujetos armados por la parte delantera de la casa y por ahí a 50 metros de donde estaban, empezaron a disparar donde vivo yo y a otras casas de enfrente (...) Fueron impactos que iban a matarnos y en ese momento habíamos ocho personas adentro de mi casa: mis hijos, mi esposa y unos compañeros y los disparos pegaron a la puerta y hasta en la nevera”, relató el líder indígena.



Velázquez aseguró que ya son varias las amenazas que desde noviembre del 2017 diferentes líderes del resguardo han recibido, sin embargo, dijo que nunca la situación había llegado a ese punto.



“Fue un momento verdaderamente traumático, de pánico, porque fueron disparos desde ráfaga que impactaron directamente a la casa, ellos no tiraron a la aire sino a la casa”, agregó el cacique indígena Zenú.



Por su parte, Beatriz Helena Parra, Gobernadora indígena Zenú, expresó que aunque se le ha informado a las autoridades municipales, al momento, no han hecho nada, pero se presume que el enfrentamiento obedece a tierras que ellos ocuparon, luego de ser desplazados.



“Ya hacía tres meses les estaba informado a las autoridades de esas barreras invisibles, pero no se ha hecho nada(..) El domingo fuimos atacados por un grupo que no sabemos qué quieren de nosotros, suponemos que quieren el territorio porque eso antes de llegar nosotros era un baldío y lo tenían para guardar armas, droga y creemos que es eso por lo que están peleando”, señaló Parra.



Entre tanto, la comunidad pide al Gobierno Nacional, atención necesaria para todas las comunidades indígenas del país ante la inseguridad y el olvido que desde años han tenido.



“Necesitamos tomar medidas sobre el asunto, estamos muy abandonados, todas las comunidades indígenas están en el olvido y no tenemos garantías de nada, ni de seguridad, ni de salud, ni de trabajo y estamos en riesgo, nosotros ayudamos a la comunidad, no solo a los indígenas”, insistió Wilden Antonio Velázquez, cacique Zenú.



El comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio, el coronel Iván Calixto Vega, indicó que una vez conocido el caso se inició el protocolo de atención inmediata a esas poblaciones vulnerables.



“Estamos investigando, ya hemos ubicado a un personal exclusivo para que se encarguen de esclarecimiento de estos hechos”, precisó el oficial.





BUCARAMANGA