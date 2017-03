Indígenas rechazan destrucción de sitio sagrado en Santa Marta

Los mamos y autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta protestaron el jueves pasado en la desembocadura del río Gaira, en el sur de El Rodadero, por la destrucción del sitio sagrado Jaba Mameishkaka, que incluye el cerro costero rocoso Jate Matuna, para la construcción de un edificio de apartamentos de 18 pisos.

El gobernador del cabildo arhuaco, Rogelio Mejía, dijo que este sitio sagrado forma parte de la línea negra y es muy importante porque ahí los mamos recogen materiales (piedras, arena, agua) para poder enseñar a los jóvenes su cultura y hacer pagamentos para la conectividad del páramo con el mar.



“Si se destruye el sitio como está ahora, es destruir el conocimiento de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (...). Los no indígenas están pensando en desarrollo, pero a la vez, con ese desarrollo, si no guardamos postura frente a la conservación de la naturaleza, estamos en seria amenaza de ser acabados muy pronto como pueblo indígena y no indígena”, dijo Mejía.



El mamo kogui José Gabriel recordó que en 1953 capacitó en este territorio y que el mamo sabio José de la Cruz Vacuna, de 110 años, le dijo que ese lugar no se puede destruir. Allí hacen los pagamentos cuando no hay lluvia o hay veranos fuertes.



“El año pasado estuvimos haciendo pagamento aquí con los arhuacos, los wiwas, los koguis; ¿ahora cómo vamos a hacer? Yo quiero que me conteste el Gobierno colombiano; si vamos a acabar, acabemos de una vez, para qué vamos a vivir más”, expresó.

El gobernador del cabildo en el resguardo kogi-malayo-arhuaco, José de los Santos Sauna, exigió que respeten sus sitios sagrados y su cultura, y pidió a las autoridades competentes que actúen para que se cumpla la normativa ambiental, cultural y social.



El director del Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Dadma), Jaime Avendaño, indicó que la obra fue suspendida el miércoles por solicitud de las comunidades indígenas, hasta tanto se sentaran a una mesa de diálogo con los constructores. Sin embargo, el jueves había maquinaria pesada trabajando en el cerro, y estaban arrojando los escombros a la quebrada Bureche.



“Taponar una quebrada con material de demolición es un absurdo, en el entendido de que esta hace recarga porque transporta sedimentos al frente costero. Es una completa irresponsabilidad de esta firma constructora. El permiso de intervención de zona de quebradas tiene que tramitarse ante la autoridad ambiental y está condicionado a que la actividad no sea agresiva con el cuerpo de agua”, explicó Avendaño.



La Curaduría Urbana n.° 1 de Santa Marta, mediante la resolución 520 del 21 de diciembre pasado, le otorgó licencia urbanística de construcción en las modalidades de demolición total y obra nueva a la Sociedad Farallones S.A.S. En ese lugar se construirá el edificio de apartamentos Magenta, que está a cargo de la firma MVC-Constructores.



El secretario de Planeación del Distrito, Francisco Rentería, dijo que van a revisar de oficio el proceso de licenciamiento.



