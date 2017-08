Incursión de militares venezolanos agudiza crisis en la frontera

En el departamento de La Guajira, las autoridades investigan la agresión a cuatro indígenas wayús que resultaron heridos con balas de salva, en hechos que tienen que ver con la posible incursión de la Guardia Nacional Venezolana (GNV) a territorio colombiano en Paraguachón, municipio de Maicao, el sábado en la mañana.

En la incursión los efectivos de la GNV lanzaron gases lacrimógenos, hicieron disparos y despojaron a varias de personas de sus pertenencias. Los heridos, quienes presentan contusiones en diferentes partes del cuerpo, son miembros de una misma familia y fueron identificados como Lino González, de 21 años; Belkys González, 38 años; Luis González, de 45 años y Leonardo Cifuentes, de 42 años, que recibieron atención médica en una clínica de Maicao.



Dayana González, familiar de ellos, aseguró que “la Guardia Venezolana pasó del lado fronterizo de Colombia y agredieron a las personas disparándoles perdigones en hombros y brazos, y fueron despojados de sus pertenencias como celulares, dinero y documentos”.



El incidente tiene que ver al parecer con los peajes irregulares que los wayú establecen en su territorio, por los que cobran dinero a los carros que pasan por la trocha La Cortica, que comunica con Venezuela.



El Gobernador de La Guajira, Weildler Guerra Cúrvelo, sostiene que de los cuatro heridos con perdigones, “tres resultaron heridos del lado venezolano y uno en el barrio San Martín en Paraguachón”. De acuerdo con lo denunciado por el Gobernador a través de su cuenta de Twitter, “cerca de veinte guardias llegaron en diez motocicletas hasta el barrio San Martín, Paraguachón, durante diez minutos”.

Cerca de veinte guardias en diez motocicletas llegaron hasta el Barrio San Martín (Paraguachon) durante diez minutos pic.twitter.com/aZBRYqosny — Weildler Guerra C (@yorija) 27 de agosto de 2017

Por su parte, el coronel José Wílmer García, comandante de Policía Guajira, asegura que el incidente “ocurrió en territorio venezolano y luego fueron ingresados a nuestro país para recibir atención médica”. Guerra, quien estuvo recorriendo la zona luego del incidente, sostiene que el testimonio de los pobladores es que “ellos llegaron y le quitaron la plata a todos, con el pretexto de perseguir temas de contrabando”.



El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, negó la incursión en Paraguachón de los militares venezolanos. “Rechazamos ese falso positivo. Le he dicho al Estado Mayor Superior que no olvidemos una de las líneas que el presidente Nicolás Maduro nos ha dado, que son las provocaciones que puedan estar intentando por la frontera”, dijo.



El titular de Defensa se pronunció sobre este hecho desde El Pao, en el estado Cojedes, donde supervisó el ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, activado por el gobierno luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la “opción militar” para abordar la crisis venezolana.



“Tenemos un despliegue especial en la frontera, pero no es un despliegue nuevo, combatiendo el contrabando, el paramilitarismo, el narcotráfico, todos esos males que vienen del otro lado de la frontera”, expresó Padrino López, quien además dijo que en Ayacucho, estado Táchira, hubo un enfrentamiento entre soldados “y el grupo paramilitar ‘los Rastrojos’ ”, que concluyó con seis irregulares muertos, dos oficiales venezolanos heridos y una mujer detenida.



ELIANA MEJÍA OSPINO*

Para EL TIEMPO

Maicao

* Con información de Pedro Pablo Peñaloza desde Caracas