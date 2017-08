Incierto futuro del POT de Armenia, tras demanda de la Procuraduría

Como lo había advertido el Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, en una reciente visita a la ciudad, Quindío es uno de los tres departamentos en la lupa del Ministerio Público por cuenta de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Semanas después del jalón de orejas a las autoridades locales, el procurador ambiental y agrario de Armenia, Carlos Alberto Arrieta, demandó el actual POT de la capital quindiana, vigente desde 2009 y hasta 2023.



Específicamente la discordia está en los artículos 90, 91, 96, 98 y 106. El procurador Arrieta solicitó "la nulidad parcial de estos artículos por haber sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse".



Según se infiere en la demanda, la administración de Armenia, en el acuerdo 019 de 2009 que finalmente aprobó el POT, estipuló algunas medidas que van en contravía de las normas nacionales como el artículo tercero del decreto 1449 de 1977 vigente para la época, y compilado hoy en el decreto 1076 de 2015.



“No le era dable al Concejo establecer la diferenciación que el área de retiro de quebradas era de 15 metros a cada lado, cuando el acto administrativo nacional, en ningún momento hizo tal distinción, simplemente señaló que la franja debía ser, no inferior a 30 metros a cada lado, tratándose de ríos y quebradas sin distingo”, dice el texto.



Sin embargo en Armenia, el POT permite que las construcciones estén ubicadas a 15 metros de las quebradas. De hecho, una de las dos obras selladas en los últimos días, el proyecto 'Entre Ríos' no cumplía con esta medida según dijo la subsecretaria de Planeación, Claudia Hincapié, y se presentó "afectación a la zona de protección ambiental".



Precisamente, una de las preocupaciones que expresó el procurador Carrillo para el caso de Armenia, es el deterioro de las fuentes hídricas y del Paisaje Cultural Cafetero, pues se están "levantado edificios en las rondas de los ríos y quebradas".



Según Arrieta, "no se interpretó ni armonizó correctamente la aplicación de los artículos 83 del decreto 2811 de 1974 y el 3 del decreto 1449 del 1977 (vigentes en 2009) toda vez que de haberlo hecho por parte del Concejo, el resultado habría sido distinto, es decir se habría determinado una franja mínima de 30 metros y no de 15 metros como erradamente se hizo".



Para el concejal de Armenia, el ingeniero Luis Guillermo Agudelo, no se debe hablar de cuántos metros deben separar a una construcción de una quebrada "sino de cuáles zonas presentan riesgo pues algunas ameritan 30 metros y otras 15”. Y añadió que “es un tema que no se puede tocar tan radical, es de sentarnos a concertar, no podemos desconocer que la construcción es un jalonador de la economía pero tenemos que darle toda la atención al medio ambiente".



Por su parte, el presidente de la junta directiva de Camacol Armenia, César Augusto Mejía, afirmó que la demanda pone a los constructores en un estado de incertidumbre. "La verdad es que la demanda nos ha hecho daño".



Según el constructor, el demandante tomó normas que consideramos que "están mal interpretadas de acuerdo a un estudio jurídico que nos hizo un abogado, lo que quiere es que en las quebradas, arroyitos y líneas de agua, que hay en Armenia se dejen 30 metros, y si se deja eso en una ciudad como esta, que tiene 54 quebradas, el terreno para construir se disminuye ostensiblemente”.



Y agregó que “30 metros es demasiado, si lo que se quiere evitar son los problemas de seguridad de los habitantes como en Mocoa, que el río hizo tanto daño, uno diría que no hay razón para 30 metros porque el volumen de agua que baja por esas líneas no necesita más de 5 metros en el momento de mayor afluencia”.



El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez señaló que respeta los pronunciamientos de la procuraduría ambiental y del Procurador general de la Nación, “tenemos que seguir avanzando trabajando con los constructores, Planeación, curadores, procuraduría y la autoridad ambiental porque lo que más queremos es proteger las 54 quebradas de Armenia, el agua es un recursos sagrado de especial cuidado y tenemos que esperar los fallos a ver si se modifica el POT del 2009”.



