Incertidumbre por ampliación de la pista del aeropuerto de Santa Marta

La inauguración de las obras de modernización y ampliación del Aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, por el presidente Juan Manuel Santos, el pasado miércoles, dejó un sabor agridulce para los samarios. Aunque el mandatario dijo que la próxima inversión debe ser la ampliación de la pista de aterrizaje, para lo cual se están haciendo los estudios, no se comprometió a que haría en lo que resta de su gobierno.



Actualmente la pista tiene una longitud de 1.700 metros y debe ser ampliada mínimo a 2.300 metros para que puedan aterrizar aviones de cabina ensanchada.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, señaló que este gobierno está haciendo los estudios para contribuir con la ampliación de la pista, pero será el próximo presidente el que contrate. “Es imposible decirles que nosotros ya lo vamos a hacer porque estamos a siete meses de la terminación del gobierno, pero esta es una de las obras que le dejamos al próximo Gobierno Nacional, que estoy seguro que sea quien sea el presidente o la presidencia va a continuar con esta revolución de la infraestructura”, anotó.



El presidente de la Asociación de Empresarios del Magdalena, José Miguel Berdugo, manifestó su insatisfacción después de lo dicho por el presidente Santos y el Ministro de Transporte. “Hemos quedado igual que antes. Hay un estudio ambiental sobre el impacto que tendrá la pista, pero lo que nosotros necesitamos son los recursos para construir la pista y no hay compromiso. El Presidente se había comprometido con Santa Marta a tener la pista de 2.300 metros y no vemos ningún compromiso. Seguimos esperando”, expresó.



Para el presidente de la Cámara de Comercio Santa Marta y del Comité Intergremial, César Riascos, es “frustrante” que los gremios de la ciudad no hayan sido capaces de unirse para exigirle al presidente Santos que cumpliera. “Creemos que los samarios somos responsables de eso, porque si estuviéramos unidos, si todos los gremios de la producción, el alcalde, la gobernadora, todos los alcaldes de los municipios y los parlamentarios estuviéramos juntos exigiendo por encima de las diferencias políticas y personales que puedan surgir, hubiésemos sido capaces de realmente decirle al presidente usted no se va de aquí sin que nos dé un compromiso claro”.