Incertidumbre en Santander por presunta presencia del Eln

Luego de que el pasado sábado en un tramo vial que conduce al municipio de Santa Bárbara, Santander, fuera secuestrado por guerrilleros del Eln,Marco Tulio Cáceres, un comerciante de la región quién 24 horas después fue liberado tras un operativo del Gaula Militar y tropas de la Segunda División del Ejército, líderes sociales de diferentes zonas del departamento se encuentran en incertidumbre por la presencia del grupo al margen de la ley en la región.

Según Fabio Alfonso Hernández Cáceres, líder y presidente de Arrorural en Barrancabermeja, el puerto petrolero no ha sido la excepción de los hostigamientos a defensores de los derechos humanos en el país.



“La actividad social y comunal en el área de Barrancabermeja tampoco ha sido la excepción de este problema que se está presentando en todo el país con una muerte selectiva hacia estos dirigentes sociales y aquí hemos visto como nuestro vicepresidente ha sido amenazado en repetidas ocasiones. Él ha colocado las denuncias ante la Fiscalía y, más que todo, estos sucede por hacerse denuncias de cosas que no deben ser, por defender las comunidades, y por temas como esos ha sido hostigado y no sabemos la procedencia de esos hechos”, expresó Hernández.



Asimismo lo expresó César Augusto Tamayo, presidente Nacional de la Asociación campesina Asogras Colombia, pues desde el pasado miércoles integrantes de la corporación en Sabana de Torres vienen recibiendo nuevamente amenazas.

“Nosotros como organización campesina y por ser defensores de los derechos humanos siempre hemos venido presentando estas situaciones de amenazas. Las últimas las recibimos el miércoles sobre las cuatro de la tarde cuando el compañero Víctor García, secretario general de la Asociación, encontró a la entrada de su finca un sobre con un panfleto donde lo amenazaban a él y a otras personas”, refirió el presidente de la Asociación.



Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, indicó que los captores del comerciante secuestrado durante el fin de semana, eran los mismos que meses antes habían frecuentado en los municipio de Málaga y Chitagá. Sin embargo, el mandatario refirió que las autoridades mantienen el control sobre este tipo de hechos que además, con ayuda de la comunidad, interponiendo demandas ante cualquier amenaza, se podría ayudar a controlar estas situaciones.



“Ellos han extorsionado a los contratistas que estaban haciendo la morgue de Málaga y un contratista colaboró y ahí se capturaron a esos delincuentes del Eln y la Fiscalía tenía el rastro frente al caso porque, eran los mismos que venían del operativo en Chitagá, y mientras la comunidad nos diga no hay que pagarle a nadie (...) Aquí no vamos a permitir nada, cero tolerancia ni con guerrilleros ni con grupos residuales de paramilitares ni nada de eso y para tener el departamento seguro, a denunciar”, insistió Tavera.



BUCARAMANGA