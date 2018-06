La ‘Diabla’ reclutaba ‘pilos’ para red de ‘Los Intelectuales’

Las autoridades ya tienen identificada a la mujer responsable de reclutar y organizar todo el plan de fraude ejecutado en la Universidad del Magdalena que fue denunciado esta semana por el rector de esta institución.



Se trata de Yamilet Pertuz Orozco, conocida con el alias de la Diabla, quien opera desde la ciudad de Barranquilla. Según la información de las autoridades, esta mujer busca por todo el país a adolescentes entre los 17 y 25 años de edad con altas capacidades en física y matemática, a quienes practica un casting para hallar el parecido con los clientes que suplantan,

Las autoridades de Santa Marta lograron la captura, esta semana, de 16 jóvenes, dos de ellos profesionales, que habían sido reclutados para cometer el fraude; los otros 14, según el coronel Gustavo Verdugo, comandante de la Policía de esa ciudad, hacían parte del programa Ser Pilo Paga, que entró en vigencia desde el año 2015.

No obstante, fuentes del Ministerio de Educación consultadas por EL TIEMPO indicaron que solo tres de estos 16 jóvenes hacían parte del programa.



“Posteriormente acordaban el pago de 2’500.0000 pesos, más gastos de transporte y hotel, con el fin de trasladarse a la ciudad donde presentarían el examen de admisión. Allí debían obtener un resultado que otorgara el cupo al aspirante, cuyos padres pagaban hasta 25 millones de pesos para ingresar a la universidad”, reveló el investigador de la Sijín Lorney Pessoti.



Además de la ‘Diabla’, los investigadores judiciales establecieron que otro de los cerebros de la red ‘los Intelectuales’ sería alias el Médico, quien tendría la responsabilidad de tramitar los documentos falsos que presentarían los suplantadores en el examen de ingreso.



“Todas estas evidencias serán determinantes para judicializar a los cabecillas de este organización. Esperamos dar resultados en los próximos días”, recalcó el investigador de la Sijín.



Durante la audiencia que se llevó a cabo el miércoles pasado, los jóvenes detenidos señalaron a la mujer de ser la responsable de fraguar todo lo relacionado con la elaboración de este fraude.



El Ministerio de Educación se puso en contacto con las universidades a las que pertenecen estos jóvenes para conocer la sanción que recibirán. En caso de que las universidades tomen la decisión de expulsar a estas personas, de inmediato perderían el beneficio del programa.

Otros alumnos involucrados

Por su parte, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, manifestó que desde la institución también se adelanta una investigación exhaustiva que ha permitido identificar alrededor de 30 estudiantes, quienes estarían activos en la facultad de Medicina por el fraude que practicaron en su examen de ingreso.

“No vamos a tener consideraciones con los jóvenes que utilizaron este mecanismo para ingresar a la universidad”, aseveró el directivo, quien aclaró que en ninguno de estos procesos están involucrados o tienen alguna responsabilidad personal interno de la institución.



También describió el método que se viene utilizando para identificar a los “tramposos”. “Estamos confrontando la firma de los estudiantes al momento de la inscripción con los de la matrícula y el registro académico que se generó. El objetivo es ver si existe algún tipo de diferencia; de ser así, es posible que haya existido una suplantación”.



El seguimiento se viene realizando a partir de los bajos rendimientos identificados en gran parte de los estudiantes de la facultad de Medicina, lo cual levantó la sospecha de la rectoría, pues muchos obtuvieron puntajes muy altos al momento de presentar la prueba, pero sus promedios no son los mejores.



Otro mecanismo es cotejar el examen de Estado y los resultados de la admisión. “Si el joven tuvo un rendimiento del 50 por ciento en el Icfes, no puede convertirse en genio y lograr casi el 100 por ciento en otro examen”, advirtió Vera Salazar.



El rector fue vehemente al señalar que los futuros médicos que dé la Universidad del Magdalena a la sociedad deben ser personas bien preparadas y con altas capacidades; de ahí, su interés de evaluar el desempeño de los estudiantes de esta facultad para proceder a expulsar a quienes compruebe se hayan beneficiados con la red dedicada a la venta de cupos.



“No todos los estudiantes de Medicina están en esto, así que debemos ser muy minuciosos”, agregó el rector, quien además rechazó principalmente el actuar de los papás de los aspirantes suplantados, a los que señala como principales responsable de este fraude, pues “si ellos no pagan, la organización dedicada a este flagelo no tendría ningún futuro”.

Cuatro eran de colegio de Malambo (Atlántico)

Un pacto por el fortalecimiento de los valores y la ética quedó sellado por los estudiantes del Colegio El Socorro, de Malambo que ya saben lo que es hacer parte de la que ha sido en varias ocasiones la mejor institución privada de Colombia.



Su interés por insistir en lo importante de no hacer parte de situaciones que pongan en tela de juicio la transparencia, surgió al conocerse que cuatro de los 16 'pilos' que suplantaron la identidad de aspirantes a cursar Medicina en la Universidad del Magdalena, pertenecían a promociones que egresaron en 2014, 2015 y 2016.



Humberto Vásquez, rector del Colegio El Socorro, se mostró contrariado con la noticia de que estos exalumnos estén implicados en el escándalo que se conoció esta semana.



Aseguró que intenta encontrar explicaciones en torno a si los jóvenes, dos niños y dos niñas, accedieron a cometer el fraude por sus propios medio o si por el contrario, sucumbieron ante alguna presión.



"Espero a que los entes acreditados se pronuncien al respecto para conocer en realidad qué fue lo que realmente ocurrió. Pienso que es fuerte el énfasis que hacemos en la importancia de los valores y la ética y con todo eso ocurren cosas como esta", sostuvo Vásquez.



Para el rector, los cuatro exestudiantes del Socorro que se vieron envueltos en el escándalo tenían promedios sobresalientes que era muy fácil encontrar en las estadísticas nacionales que están disponibles. Admitió que hacían, en este momento, parte de la Universidad del Norte de Barranquilla.



En ese mismo sentido, la Uninorte emitió un comunicado de prensa en el que es cierto que de los 16 capturados seis hacían parte de esa universidad.



"A propósito de las recientes noticias sobre la captura en Santa Marta de un grupo de jóvenes universitarios presuntamente vinculadas a una red que suplantaba identidades en procesos de admisión de instituciones de educación superior, la Universidad del Norte se permite informar que:



De los jóvenes capturados fueron identificados 6 estudiantes activos de la Institución quienes se encuentran en diversos semestres académicos.



Que tratándose de hechos graves realizados dentro de un contexto diferente al institucional, coherente con sus principios éticos y respetuosos de la ley, la Universidad acogerá las decisiones judiciales que se profieran dentro el marco de la responsabilidad que deberán asumir cada uno de estos.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO