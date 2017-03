Hurto a pesista quindiana, prende alarmas por delincuencia

A unas cuadras de la sede de la Liga de Pesas del Quindío, justo bajo los puentes de La Cejita, mientras caminaba en la ruta que toma diariamente hacia su casa, ubicada en el barrio Gaitán bajo, la joven pesista Julieth Jiménez Palechor fue intimidada por otro joven que la asustó con un arma de fuego y le pidió sus pertenencias.



Le quitó su celular y cuando pretendía llevarse hasta sus tenis de entrenamiento, ella le pidió que no la dejara sin sus zapatos pues todavía estaba muy lejos de su casa. “Me puso el arma en el estómago y me pidió plata pero le dije que no tenía, le entregué el celular y dijo que me iba a quitar los tenis”.



Jiménez, que ocupó el cuarto lugar en el Mundial de Pesas en Malasia, el año pasado en la categoría sub-17 y fue subcampeona en 2015, entrena todas las tardes en el parque Cafetero y cuando sale, en la noche, se expone a varios peligros por este sector. “Traté de evitar a los barristas del Quindío y del América, me pasé para la otra calle y me salió ese muchacho. Antes había un CAI móvil debajo de los puentes pero hace días ya no está”.



La joven pesista contó que los deportistas se exponen continuamente a estos peligros en esa zona de la ciudad. “Siempre estamos en ese riesgo, cuando no son los barristas del Quindío, son los del América o los indigentes”.



Precisamente, la percepción de seguridad es uno de los puntos donde los habitantes de la ciudad se sienten desprotegidos, según los resultados de la reciente encuesta de la Red de Ciudades Cómo Vamos.



Para frenar estos índices de delincuencia, la Policía realizó un operativo contra el hurto de celulares donde capturaron a siete hombres, cinco con orden judicial y dos en flagrancia. Al parecer pertenecían a la banda delincuencial 'Los del sótano' dedicada al hurto y comercialización de celulares en el centro de Armenia. Se incautaron más de 100 celulares.



El comandante de la Policía en Quindío, coronel Ricardo Suarez, señaló que “Armenia era el centro de acopio de celulares hurtados en otros municipios. Durante el último mes se estaba presentando un incremento en este delito”.



Y agregó que en los operativos “algunos celulares figuraban como hurtados en las bases de datos, otros habían sido modificados y otros habían sido reportados como extraviados, también se incautaron computadores que eran usados para alterar los mecanismos de identificación de celulares”.



ARMENIA