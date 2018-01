La Feria 62 ya se vive en Manizales

“¡El programa de la Feria, el programa de la Feria!”, es la frase que comenzó a escucharse con más intensidad en las calles de la capital de Caldas, donde hoy se inicia la programación de la edición 62 de la Feria de Manizales.



A quienes se rebuscan unos pesos vendiendo el programa -que vale 2 mil pesos, pero no es el oficial- del evento anual más importante de Manizales, se suma que los patrocinadores de la Feria ya están montando las tarimas que estarán copadas por público para apreciar los diferentes desfiles sobre los andenes de la avenida Santander.



Además, en los sectores emblemáticos de la ciudad, como la plaza de Bolívar, Fundadores, el parque Ernesto Gutiérrez, El Cable y el barrio Chipre, ya se pueden observar grupos de turistas y de manizaleños que viven en otros lugares y llegaron para pasar las festividades de fin de año y disfrutar de la Feria.



En suma, el ambiente en la víspera del certamen está en todo lo alto y ya se cuentan las horas para que encienda motores.



Oficialmente, la Feria va entre el 6 y el 14 de enero, pero hoy comienzan, entre otros, la tradicional Feria Artesanal, en Expoferias; Yarumos Mágico, en el Ecoparque Los Yarumos; el Mercado Persa, en la plazoleta de Bellas Artes y Fondas y Arrierías, en el lote detrás del colegio Inem.



Al presentar a los medios de comunicación locales y nacionales detalles de la Feria, el alcalde la ciudad, José Octavio Cardona, resaltó que de los 240 eventos de la festividad, cerca del 90 por ciento son gratuitos.



En ese punto, el gobernante enfatizó en que los interesados en asistir a los eventos con entrada libre no pueden caer en la trampa de quienes están vendiendo entradas para estos a través de las redes sociales y por otros medios.



Cardona subrayó que la boletería para los eventos gratuitos se distribuirá en la sede del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, de esta manera: cada persona debe presentar su cédula de ciudadanía y se le entregarán dos boletas para dos eventos que escojan, es decir, cuatro boletas en total. Por persona no se entregarán boletas para tres eventos o más.



Sin embargo, si los espacios de los eventos gratuitos no se llenan con el público que haya reclamado la boletería, se permitirá el ingreso de personas sin entradas hasta completar el aforo.



La sexagésima segunda Feria de Manizales tiene un costo de 6.800 millones de pesos, que son aportados en su mayoría por unos 50 patrocinadores.



Héctor Fernando Ortiz, director del Instituto de Cultura y Turismo, explicó que gracias a la vinculación de la empresa privada a algunos eventos es que estos se podrán realizar en la Feria y con entrada libre.



Algunos de los eventos que se podrán disfrutar en la 62 Feria de Manizales con entrada libre son el Manizales Xtreme Free Style, que se realizará el lunes festivo, en el estadio Palogrande, a las 7 p.m.; Dunking Devils, que se presentará en el Coliseo Mayor y el Circo de Dinosaurios, que estará en la cancha Arrayanes, en el sector de Villacarmenza.



Dunking Devils es un espectáculo de baloncesto acrobático que se ha presentado en 35 países en los cinco continentes.



El evento tradicional de apertura de la Feria es la cabalgata. Este año se hará mañana, entre el antiguo Terminal de Transportes y la glorieta de San Rafael, entre las 11 a.m., y las 9 p.m.



El 47 Reinado Internacional del Café y la 63 temporada taurina comienzan el domingo.