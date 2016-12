No se acueste sin leer esto

1. Gobierno fijó el salario mínimo del 2017 en 737.717 pesos



Después de no alcanzar un consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno acaba de anunciar en rueda de prensa que el incremento del salario mínimo para el próximo año será del 7,0 por ciento, lo que significa que pasará de 689.455 a 737.717 pesos, es decir, 48.261 pesos más. Así mismo, se estableció que el subsidio de transporte para el 2017 será de 83.140 pesos. En total, si se suma el subsidio de transporte, la cifra es de 820.857.

2. Reasignan caso de los hermanos Uribe Noguera a nueva fiscal



Luego de que terminara en la mañana de este viernes la audiencia de imputación de cargos contra los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, la vicefiscal María Paulina Riveros anunció que el ente investigador retiró del caso a la fiscal que estaba a cargo del proceso, toda vez que decidió no pedir restricción de la libertad para ellos como se había acordado en un comité técnico jurídico realizado el lunes pasado.

3. Este 31 serán las exequias de auxiliar de Policía asesinado en Bogotá



El cuerpo de del auxiliar Carlos Andrés Rubio Domínguez se encuentra en su pueblo natal, el Líbano, norte del Tolima, donde es velado por familiares y amigos.En medio de lágrimas y dolor, los pobladores del municipio recibieron el cuerpo del joven, quien murió luego de recibir un disparo en la cara, cuando prestaba su servicio en el puesto de Policía de Torca, en la capital del país. Este sábado 31 de diciembre, a las 10 a. m., se llevarán a cabo las exequias en la catedral Nuestra Señora del Carmen, del municipio del Líbano.

4. Colombia alcanzó 15 millones de suscripciones a internet en 2016



Colombia llegó a una cifra récord de 15 millones de suscripciones a internet entre líneas fijas y móviles, lo que significa 11,8 millones más que las de hace solo seis años. El número de abonados al servicio de telefonía móvil también aumentó, a 58 millones, impulsado por una campaña del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) "para que los colombianos inscribieran el número IMEI de sus equipos", detalló en un comunicado de la Presidencia.

5. Resultados de autopsia de George Michael "no son concluyentes"



"Se practicó una autopsia ayer (jueves) como parte de la investigación sobre la muerte de George Michael" y los resultados "no son concluyentes", explicó la policía en un comunicado. Se realizarán más análisis, "cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de varias semanas", agregó. Anteriormente, la policía había indicado que la muerte del cantante era "inexplicada pero no sospechosa". La pareja de Michael, Fadi Fawaz, explicó que lo halló "yaciendo en paz" en la cama en su casa de Goring, al oeste de Londres.

6. Opinión

Guillermo Perry/ Herencias del 2016

