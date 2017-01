No se acueste sin leer esto

1. Donald Trump planea impuesto de 20 % a productos de México para pagar el muro



El presidente de EE. UU., Donald Trump, planea hacer pagar a México por la construcción del muro en la frontera entre ambos países, a través de una tasa del 20 % de impuestos en todos los productos que entren a Norteamérica desde el paíse azteca. "Haciendo eso, prevemos recaudar unos 10.000 millones de dólares por año y gracias a ese mecanismo el muro se pagará fácilmente", dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Según estimaciones de la Presidencia de Estados Unidos, la construcción de apenas unos 660 kilómetros costaría unos entre 8 mil y 20 mil millones de dólares.

2. Niños de Farc saldrán de guerrilla cuando lleguen a zonas de desarme



El Consejo Nacional de Reincorporación, instalado en desarrollo del acuerdo de paz, informó este jueves que “una vez las Farc ingresen a las zonas veredales, se activará el protocolo de salida de los menores” en la guerrilla. Esa instancia está conformada por Pastor Alape y Jairo Quintero, del lado de las Farc, y por el Gobierno la ministra de Trabajo, Clara López, y el director de la Agencia de Reintegración, Joshua Mitrotti.

3. Corte ordenó inspección a DNI por caso del 'hacker' Andrés Sepúlveda



La Corte Suprema de Justicia realizó hace dos días una inspección judicial al edificio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en medio de la investigación contra el senador Álvaro Uribe por su presunta relación con supuestas interceptaciones ilegales al proceso de paz, en las cuales participó el 'hacker' Andrés Sepúlveda. La diligencia se hizo porque en una declaración que entregó a la Corte Suprema el exdirector del CTI, Julián Quintana, dijo que la Dirección Nacional de Inteligencia fue la que entregó información a la Fiscalía para iniciar las investigaciones contra Sepúlveda. pero que esto no quedó consignado en sus informes.

4. Canadiense vivió seis días sin pulmones esperando un trasplante



Doctores canadienses revelaron este jueves que extirparon los pulmones a una mujer y lograron mantenerla con vida durante seis días hasta que recibió sus nuevos órganos, un procedimiento que se completó con éxito por primera vez. Melissa Benoit, de 33 años de edad y quien padece de fibrosis cística, contrajo en abril de 2016 una infección pulmonar que se extendió por todo su cuerpo y le causó un choque séptico que afectó al funcionamiento de los principales órganos.

5. James Rodríguez sigue en el proceso de recuperación de su problema muscular



El colombiano no juega desde el 7 enero y cuando se acercaba su recuperación, una sobrecarga del sóleo de la pierna derecha lo puso de nuevo en recuperación. Pero el ‘10’ aún no pierde su felicidad y comparte con sus seguidores fotos de este proceso. Aunque no se conoce el momento de su regreso, se espera que sea pronto, pues las bajas del conjunto ‘merengue’ se han notado en los resultados de los últimos días.

6. Opinión

Gustavo Duncan/ Paz vs. corrupción

