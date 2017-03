No se acueste sin leer esto

Santos aseguró que no autorizó ni sabía de dinero de Odebrecht





El mandatario colombiano expresó su “absoluto rechazo” sobre la posibilidad de que hubiese recursos no registrados en su campaña presidencial del 2010 luego de las revelaciones de su gerente de campaña, Roberto Prieto, que así lo indicarían.



“Yo no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí que se impusieran en la campaña.”, aseguró el presidente en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Germán Vargas Lleras dejó la vicepresidencia para iniciar su candidatura a la presidencia

Casi siete años después de ingresar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde ocupó los cargos de ministro del Interior, ministro de Vivienda y Vicepresidente, Germán Vargas Lleras dejó este martes su investidura oficial para lanzarse a buscar la Presidencia en el 2018.



El vicepresidente asistió a una rendición de cuentas junto al presidente, Juan Manuel Santos, en donde se nombró al general Óscar Naranjo como el nuevo ocupante del cargo.



Germpan Vargas Lleras inicia oficialmente su carrera por las elecciones 2018. Foto: ELTIEMPO.COM

Cultivos y producción de coca en Colombia alcanzan máximo histórico

Según un informe de la Casa Blanca, los cultivos ilícitos y la producción de coca en el país volvieron a crecer por cuarto año consecutivo y, de paso, alcanzando su máximo histórico.



La Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas (ONDCP) en Colombia se registraron 188.000 hectáreas sembradas en el año 2016.



De acuerdo con el último informe de Naciones Unidas, en el Guaviare hay 5.423 hectáreas sembradas con coca. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Nairo Quintana, campeón por segunda vez del Tirreno Adriático

El colombiano de 27 años se consagró en la competición manteniendo su ventaja sobre sus más cercanos rivales. Quintana se mostró “muy feliz” tras el triunfo y agradeció a su equipo por todo el “esfuerzo realizado”.



"La crono de hoy (martes) ha sido muy rápida. Nunca estuve preocupado porque antes del inicio la ventaja que tenía era buena", aseguró el colombiano ganador del Giro D’ Italia en 2014.



Quintana consiguió su séptimo título en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo y logró su segundo tridente. Ya había ganado la Tirreno Adriático en 2015. Foto: Prensa Movistar Team

Superservicios anunció la liquidación de Electricaribe

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, ordenó la liquidación de Electricaribe, debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren.



El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó: “Estoy muy contento porque esta espera con Electricaribe era interminable, esto era solo sufrimiento y quejas permanentes.”



Electricaribe inició el proceso de compra de energía para atender a sus clientes no regulados en el 2017. Foto: Archivo particular

