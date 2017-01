No se acueste sin leer esto

1. ONU nominará a representante para el Tribunal Especial para la Paz



Sergio Jaramillo, Alto comisionado para la Paz, confirmó que el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le manifestó a través de una carta que aceptaba nominar a una persona para el Tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz. El primer paso de este proceso será conformar el comité de selección, luego de ser confirmados y seleccionados los magistrados que harán parte de este, para poner en marcha la jurisdicción.

2. Santos y Uribe están de pelea, esta vez por sus hijos



Después de que el presidente Juan Manuel Santos se refiriera sobre la posible relación de los hijos del expresidente Álvaro Uribe con la empresa Odebrecht, el ahora senador se despachó contra el mandatario. Uribe, entre tanto, sugirió que los hijos de Santos fueron al Mundial de Fútbol pagados por un contratista del Gobierno.

3. General Naranjo reemplazará a Vargas Lleras en la Vicepresidencia



El general (r) Óscar Naranjo será el reemplazo de Germán Vargas Lleras en la Vicepresidencia de Colombia, según lo confirmó este jueves el presidente Juan Manuel Santos en entrevista con Caracol Radio. "Es una persona que le ha servido al país toda la vida, es una persona cuya lealtad está a toda prueba, es una persona que se ha ganado el respeto de todos los colombianos y del mundo", manifestó el mandatario. Santos recordó que Naranjo fue quien estuvo directamente involucrado con el Código de Policía y además se desempeñó como ministro Consejero de Posconflicto en los diálogos de paz con las Farc.

4. El dolor de tres familias tras la tragedia de puente colgante en Meta



La muerte de Lina Oyola, la octava víctima fatal de la tragedia ocurrida este lunes en la vereda El Carmen de Villavicencio, cuando se cayó un puente colgante en una reserva natural, se suma al dolor de tres familias que perdieron a sus seres queridos en el hecho. Otras familias permanecen atentos a lo que suceda con sus seres queridos, que aún se encuentran hospitalizados. El Hospital departamental de Villavicencio informó, en la mañana de este jueves, que una niña de 6 años, identificada como Nicol Saray Amortegui, fue dada de alta en la tarde del miércoles.

5. Desapareció autor del informe sobre relaciones entre Trump y Rusia



La publicación del nombre del presunto autor del polémico informe de 35 páginas sobre las relaciones entre Donald Trump y Rusia en el diario 'The Wall Street Journal' desencadenó una auténtica cacería en el Reino Unido, pues Chistopher Steele, el sospechoso, no está ni en su casa ni en su oficina y medios locales aseguran que habría huido.

Un periodista de la AFP comprobó que su casa de ladrillos rojos, en el pueblo de Runfold, está vacía. Uno de sus vecinos, Mike Hopper, dijo a la agencia PA que Steele vivía allí desde hacía 18 meses con su mujer y sus cuatro hijos.

Cuando el miércoles por la mañana se fue de su casa parecía "normal", aseguró Hopper: "No dijo adónde iba ni cuándo volvería".

6. Opinión

Juan Esteban Constaín/ Manejo del tiempo

