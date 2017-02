No se acueste sin leer esto

1. Comienza la fase pública de los diálogos con el Eln



En Quito (Ecuador), se realizó la instalación de la fase pública de la negociación de paz con esta guerrilla. El evento se realizó luego de la liberación del excongresista Odín Sánchez, el pasado jueves, y del soldado profesional Fredy Moreno, este lunes. A la instalación asistió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, víctima de Eln.

2. Petro, Fajardo y Vargas Lleras lideran intención de voto a Presidencia



Así lo reveló la última encuesta de Pulso País. Los resultados los lidera el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el 12,9 % de los encuestados; seguido de Sergio Fajardo con el 12,3 % y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien cuenta con una intención de voto del 9,8%.

3. Gobierno no pidió la extradición de Andrés Felipe Arias



Luego de que un juez de la Florida (EE. UU) estableciera que el tratado de extradición con Colombia está vigente, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, se refirió sobre el tema e indicó que el Gobierno de Colombia no fue el que extendió la solicitud de extradición, sino que lo hizo la Corte Suprema de Justicia, corporación a la que le corresponde la tarea.

4. Tribunal de Apelaciones de EE. UU. decidirá sobre veto migratorio de Trump



Para este martes se programó la audiencia que determinará el futuro inmediato del veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump y que un juez bloqueó. Los abogados del Gobierno presentaron sus argumentos a ese tribunal, que tiene su sede en San Francisco (California), y que decidirá si restaura o no el veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a refugiados. De confirmarse el fallo contra la orden presidencial, el Gobierno podría acudir al Tribunal Supremo.

5. ¿Real Madrid y Barcelona se saldrían de la Liga de España?



Parece que la copa se está rebosando. Real Madrid y Barcelona, cansados de los problemas que tienen en la Liga de España, abrirían la puerta para crear la Superliga de Europa junto a otros grandes equipos como Bayern Múnich, Juventus, PSG, entre otros. La idea de crear este torneo paralelo vuelve al ruedo luego de que el fin de semana pasado se aplazara el partido entre Celta de Vigo y Real Madrid por un temporal de lluvias que dañó una estructura del estadio. Por su parte, al Barcelona, en el juego contra el Real Betis en la fecha 20 no le fue validado un gol legítimo. En la acción polémica no se le pitó un penal a favor y, además, no se convalidó una anotación donde el balón entró al arco y por mucho.

6. Opinión

Trump vs. la ciencia/ Eduardo Behrentz

